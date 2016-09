RECHERCHE DE TERRORISTES PRÉSUMÉS La police kenyane offre des primes

Les services de sécurité kenyans ont annoncé une prime de 20.000 dollars en contre-partie de toute information de nature à contribuer à l'arrestation d'un terroriste présumé, soupçonné d'avoir perpétré une attaque dans la ville côtière de Lamu, à la frontière avec la Somalie, ont rapporté hier des médias. Le ministère kenyan de l'Intérieur a indiqué que le suspect, Ramadhan Kioko, aurait commis un attentat à l'explosif le 26 juillet dernier dans la ville de Lamu, blessant cinq soldats de l'armée régulière. Les autorités ont publié la photo du suspect, mettant en garde qu'il est «dangereux» et pourrait «être armé», exhortant la population à fournir toute information susceptible de les aider à l'interpeller. Les soldats blessés, lors de cet attentat, faisaient partie d'un groupe chargé d'ériger un mur le long de la frontière entre le Kenya et la Somalie, destiné à décourager les miliciens du groupe terroriste somalien Shebab de s'infiltrer sur le territoire kenyan pour y commettre des attaques terroristes. La police avait également proposé une prime de 20.000 dollars pour toute information qui aidera à arrêter le terroriste présumé, Abdullahi Abdi Sheikh, accusé d'avoir orchestré une série d'attaques au Kenya, notamment à Lamu. Son portrait avait été publié. Récemment, la Police kenyane a fait état de l'arrestation de quatre présumés membres du groupe terroriste Shebab à l'intérieur d'une mosquée de Lamu, peu après une attaque survenue dans le nord-est du Kenya par des individus qui seraient membres de ce groupe, tuant cinq policiers et blessant d'autres.