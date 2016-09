VIOLENCES EN IRAK Six morts et 18 blessés dans un attentat

Six personnes ont été tuées et 18 blessées hier à l'ouest de Baghdad, lorsque un kamikaze a fait détonner sa ceinture explosive, a indiqué dans un communiqué un porte-parole des services de sécurité.

Cet attentat suicide dans le quartier d'Iskan, non encore revendiqué, correspond au mode opératoire du groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh) qui a notamment revendiqué samedi des attentats causant la mort de 12 personnes dans la ville de Tikrit, au nord de la capitale irakienne. Les forces armées irakiennes ont regagné beaucoup du terrain perdu face à l'EI en 2014 et cherchent désormais à reprendre Mossoul (nord), deuxième ville du pays.