SANS RELÂCHE, LES BOMBARDEMENTS PLEUVENT SUR ALEP Les conditions d'une nouvelle trêve

Par Chaabane BENSACI -

Des négociations difficiles entre Obama et Poutine

Moscou est redevenu un acteur incontournable du jeu diplomatique au Moyen Orient, au point de susciter un certain désarroi chez Obama, accusé par les faucons du Pentagone d'avoir manqué plusieurs opportunités en Syrie.

Alors que les bombardements pleuvent sans discontinuer sur Alep, depuis une semaine, Russes et Américains redoublent d'efforts pour tenter de relancer la mécanique du dialogue grâce auquel ils espèrent parvenir, une nouvelle fois, à une trêve pourtant hypothétique.

Fin 2015, à l'occasion de la soixante-dixième session de l'Assemblée générale des Nations unies, la question syrienne était déjà au coeur des préoccupations. Parmi les nombreux chefs d'Etat présents à New York, les discours des présidents américain Barack Obama et russe Vladimir Poutine étaient alors extrêmement attendus. On s'en souvient, la Russie était certes marginalisée sur la scène internationale et l'affaire de la Crimée puis du conflit ukrainien venaient à peine de signifier sa nouvelle montée en puissance. Les Etats-Unis, secondés par des pays occidentaux vassalisés, menaient apparemment une guerre contre l'Etat islamique, tout en soutenant les groupes rebelles syriens, toutes tendances confondues, et les Kurdes des YPG. Au plus fort des tensions avec Moscou, le président Obama donnait l'impression de faire cavalier seul, en assumant les risques de mécontenter plusieurs des pays de la région moyen-orientale, y compris ses alliés saoudiens et turcs.

Peu de temps après, la Russie ouvrait une nouvelle page de son intervention militaire hors de ses frontières, d'abord à Tartous où ses intérêts étaient gravement menacés, puis en s'engageant pleinement aux côtés du régime de Bachar al Assad dont la coalition internationale exigeait le départ. Brutalement, la donne syrienne a changé du tout au tout et la bipolarité du conflit est revenue au premier plan. Moscou est en effet redevenu un acteur incontournable du jeu diplomatique au Moyen-Orient, au point de susciter un certain désarroi chez Obama accusé par les faucons du Pentagone et du Sénat américain d'avoir manqué plusieurs opportunités en Syrie. Une accusation erronée quand on voit les résultats des prédécesseurs, en Irak et en Libye.

Cet interventionnisme destructeur est la cause des plaies profondes qui affectent cette région du monde et le président américain, au crépuscule de son second mandat, le sait bien. D'où son souhait de parvenir à une solution hypothétique, fondée sur le dialogue avec Moscou, par-delà les nombreuses divergences. Voilà pourquoi John Kerry et Sergueï Lavrov se retrouvent, encore, en tête à tête pour négocier une nouvelle trêve, après l'échec de la précédente qui a duré moins d'une semaine et pour laquelle les deux camps se rejettent la responsabilité.

Pour Washington et l'administration Obama, c'est la dernière opportunité pour engager un processus de paix auquel adhèreraient tous les protagonistes en Syrie, exception faite des groupes terroristes que sont Daesh et Al Nosra. Mais pour y parvenir, il leur faut surmonter un handicap majeur qui concerne la classification de certains groupes rebelles pour les Etats-Unis et terroristes pour la Russie et Bachar al Assad. Et ce qui est vrai pour Obama l'est tout autant pour Vladimir Poutine, l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis mettant en péril la chance de parvenir à un terrain d'entente avec l'administration Obama.

Car il n'est pas dit du tout que la succession, qu'elle soit incarnée par Hillary Clinton ou Donald Trump, garantisse une relation aussi dynamique entre les deux grandes puissances. Il y a donc fort à parier que les prochains jours vont être déterminants pour la recherche et peut-être la conclusion d'un nouveau deal engageant Moscou à cesser avec Bachar al Assad les bombardements d'Alep, notamment, et Washington et ses alliés à collaborer avec les Russes pour combattre les groupes terroristes. Cela suppose que l'un comme l'autre assumeront leur rôle de parrain dans un conflit où les paramètres qui interfèrent sont rien moins que négligeables. La quête d'une solution passe en effet par l'adhésion des acteurs régionaux aux solutions envisagées par les deux superpuissances, acteurs dont les intérêts sont diamétralement opposés. D'un côté, Moscou doit obtenir de l'Iran et du régime syrien de dialoguer avec l'opposition dont serait extirpée la mouvance terroriste et Washington aura à conduire à la table des négociations avec Bachar al Assad les Turcs, les Saoudiens et l'opposition syrienne. A priori, une vraie gageure. Mais quand on mesure l'ampleur du drame syrien et le fait qu'aucune autre solution que le retour à la paix négociée n'est possible on comprend toute la complexité du problème. Une complexité que l'on doit sans doute au fait d'avoir en 2011 coupé tous les ponts avec le régime du président Bachar al Assad, en croyant le balayer dare dare et sans conséquence.