SAHARA OCCIDENTAL La position du Conseil de sécurité ni claire ni ferme

Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a affirmé que «l'absence d'une position claire et ferme» du Conseil de sécurité face au non-respect de ses décisions par le Maroc, pourrait induire «des développements dangereux» à même de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région tout entière. «L'occupation marocaine a engagé vendredi 23 septembre 2016 une opérationd'extension d'une partie de la route qu'elle compte réaliser dans la zone tampon», a précisé dimanche le président sahraoui dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, diffusée hier par l'Agence de presse sahraouie (SPS). «Cette opération qui s'est poursuivie le samedi 24 septembre 2016, ponctuée par le survol d'un avion militaire de la zone concernée constitue un nouvel acte de provocation qui reflète une volonté malsaine de persister dans l'intransigeance et de créer des foyers de tension et de dérapage, en dépit des appels répétés dont celui de Ban Ki-moon à l'arrêt immédiat de toute opération dans la zone tampon», a-t-il ajouté. Cette action «vise à provoquer une escalade volontaire, car elle constitue une violation flagrante répétée et continue de la convention militaire N°1 de l'accord de cessez le feu, signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, sous l'égide de l'ONU», a-t-il ajouté. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario a affirmé que «l'absence d'une position forte, claire et ferme du Conseil de sécurité face au non respect de ses décisions, encouragerait de tels comportements irresponsables qui pourraient mener à des développements dangereux à même de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région».