VIOLENCES À KINSHASA La RD du Congo danse sur un volcan

L'explosion de violence qui a fait plusieurs dizaines de morts à Kinshasa les 19 et 20 septembre fait craindre de nouveaux jours sombres pour la République démocratique du Congo.

Le pays est miné par une crise politique profonde liée au report de la présidentielle devant se tenir cette année. L'intensité de ces violences «et la situation toujours très tendue dans le pays sonnent comme un avertissement douloureux de l'imminence probable d'une crise de grande envergure», a estimé jeudi, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU. Tout est parti d'affrontements en marge d'une manifestation organisée par un «Rassemblement» d'opposition à trois mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila pour lui signifier son «préavis» et exiger son départ, le 20 décembre. Les autorités et les organisateurs de la marche se sont renvoyé la responsabilité de ces troubles initiaux qui ont dégénéré en émeutes et pillages réprimés par la police et l'armée: «mouvement insurrectionnel» contre «pouvoir sanguinaire», selon les invectives des uns et des autres. Pour la police, les heurts ont fait au total 32 morts; du côté de l'opposition, on parle de 50 à plus de 100 vies perdues. «C'est la stratégie de la cocotte-minute qui est mise en oeuvre», estime Thierry Vircoulon, enseignant à Sciences-Po Paris et coordonnateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe à l'Institut français des relations internationales (Ifri). «La plupart des stratèges dans les deux camps pensent que la confrontation violente est inévitable, voire souhaitable, pour changer le pouvoir ou pour le conserver», dit-il, cité par l'AFP, «cela s'explique par le fait que la violence fait partie du registre stratégique des politiciens congolais et que l'alternance pacifique est absente de l'histoire du pays». «A ce titre, estime M. Vircoulon, la destruction des bureaux du PPRD (une permanence du parti présidentiel incendiée le 19, Ndlr) suivie par la destruction des bureaux de l'UDPS le siège du parti historique de l'opposition dans la nuit du 19 au 20 est un signal très clair». La crise actuelle remonte à la réélection contestée de M.Kabila en 2011 à l'issue d'élections entachées de fraudes massives. Ses opposants le soupçonnent depuis lors de ne cesser d'oeuvrer pour contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter. Âgé de 45 ans, M.Kabila a hérité du pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, qui avait chassé le dictateur Mobutu Sese Seko, à la tête du Congo de 1965 à 1997. Confirmé à la présidence en 2006 lors des premières élections libres tenues dans l'ex-Congo belge (rebaptisé Zaïre sous Mobutu) depuis l'indépendance de 1960, Joseph Kabila ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste alors que le report de la présidentielle est désormais consommé, la date limite pour convoquer ce scrutin ayant été dépassée, le 20 septembre.