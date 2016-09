EN MARGE DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD DE PAIX EN COLOMBIE Maduro et Kerry se sont rencontrés à Carthagène

Le président vénézuélien Nicolas Maduro et le secrétaire d'Etat américain John Kerry se sont rencontrés lundi soir à Carthagène (Colombie) après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des Farc, a-t-on appris de sources officielles. «Le président Nicolas Maduro a eu une réunion respectueuse et de haut niveau avec John Kerry», a annoncé sur Twitter la ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, Delcy Rodriguez. «Le secrétaire d'Etat Kerry a rencontré ce soir à Carthagène le président vénézuélien Maduro», a déclaré le porte-parole du département d'Etat John Kirby. Des sources diplomatiques ont indiqué, citée par l'AFP, que la «brève» réunion entre MM. Maduro et Kerry avait eu lieu au Centre des conventions de Carthagène, juste après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement du président colombien Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). «Le secrétaire d'Etat a exprimé notre engagement envers le bien-être du peuple vénézuélien et notre disposition à travailler avec tous les secteurs de la société vénézuélienne pour améliorer notre relation», a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain. M. Kerry «a souligné notre soutien à des solutions démocratiques obtenues par le dialogue et le compromis», a-t-il ajouté. Il a aussi «parlé de notre préoccupation devant les défis économiques et politiques qui affectent des millions de Vénézuéliens, et il a appelé le président Maduro à travailler de manière constructive avec les dirigeants de l'opposition pour affronter ces défis», a encore rapporté M. Kirby. Le Venezuela vit depuis des mois une profonde crise économique et politique. L'opposition au président socialiste Maduro, majoritaire au Parlement, tente d'obtenir l'organisation d'un référendum révocatoire afin de le chasser du pouvoir. Les relations entre le Venezuela et les Etats-Unis sont depuis longtemps tendues, et les deux pays n'ont pas de relations au niveau des ambassadeurs depuis 2010. Mais la rencontre de lundi entre MM. Maduro et Kerry n'est pas la première réunion de haut niveau de la période récente. En avril 2015, M. Maduro et le président américain Barack Obama s'étaient brièvement rencontrés lors du Sommet des Amériques au Panama. La semaine dernière, Mme Rodriguez a accusé les Etats-Unis d' «ingérence» après une déclaration du porte-parole du département d'Etat exprimant la préoccupation de Washington sur le fait que le référendum réclamé par l'opposition vénézuélienne n'aurait pas lieu en 2016. Le Conseil national électoral (CNE) vénézuélien a lui aussi protesté contre les propos du département d'Etat, accusé d' «ingérence» politique et d' «ignorance». Le CNE, accusé par l'opposition de faire traîner les choses en longueur pour protéger le président Maduro, a annoncé mercredi dernier que le référendum révocatoire qu'elle réclame ne pourrait avoir lieu qu'en 2017.