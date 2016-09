IDÉE D'UNE «ARMÉE EUROPÉENNE» Londres continuera de "s'y opposer"

La Grande-Bretagne, restera opposé «à toute idée d'une armée européenne» car l'Otan doit rester «la pierre angulaire de la défense de l'Europe», malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union, a déclaré hier le ministre britannique de la Défense Michael Fallon lors d'une réunion avec ses homologues de l'Union européenne. «Nous sommes en train de quitter l'Union européenne mais nous restons engagés en faveur de la sécurité de l'Europe, ou du déploiement de plus de soldats en Estonie ou en Pologne», a déclaré M. Fallon à son arrivée à Bratislava pour une réunion ministérielle des 28 consacrée au renforcement de la coopération européenne en matière de défense. «Nous sommes d'accord sur le fait que l'Europe doit faire davantage pour répondre aux défis du terrorisme et de l'immigration, mais nous allons continuer à nous opposer à toute idée d'une armée européenne ou d'un quartier général pour une armée européenne, qui reviendrait simplement à saper (l'autorité de) l'Otan», a-t-il ajouté. Selon lui, «l'Otan doit rester la pierre angulaire de notre défense et de la défense de l'Europe». Les ministres devaient débattre hier puis de nouveau à la mi-novembre des avancées possibles dans la défense du continent à 28, l'objectif étant de faire valider des conclusions par les chefs d'Etat et de gouvernement lors d'un sommet en décembre.