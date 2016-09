TURQUIE-ARMÉE Raids aériens contre le PKK dans le nord de l'Irak

L'aviation turque a mené, dans la nuit de lundi à mardi, des frappes aériennes contre des positions du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, a annoncé l'état-major de l'armée turque (TSK). Ces frappes dans les monts Qandil (bases-arrières de la rébellion en Irak) ont détruit un abri et un dépôt de munitions et ont tué des rebelles se trouvant à l'intérieur, selon l'armée qui n'en a pas précisé leur nombre. Les avions de combat turcs pilonnent depuis plusieurs mois des cibles de la guérilla qui a intensifié, depuis août dernier, ses attaques contre les forces de sécurité turques. Au moins 10 militaires ont péri, lundi, dans deux attaques de la rébellion dans le sud-est de la Turquie. Plus de 7 700 rebelles ont été tués ou capturés, depuis juillet 2015, à l'intérieur du pays et dans les raids aériens de l'aviation turque dans le nord de l'Irak et au moins 600 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont péri dans les attaques du PKK. Ankara avait initié en automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK pour mettre fin au conflit armé de trois décennies ayant fait plus de 40 000 tués. Deux ans et demi plus tard, ce processus a volé en éclats avec la reprise des attaques contre les forces de sécurité après l'attentat-suicide de Suruç, le 20 juillet 2015, qui avait fait 34 tués parmi des sympathisants du mouvement kurde.