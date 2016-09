LE DÉBAT A REMIS EN SELLE LA CANDIDATE DÉMOCRATE Hillary Clinton plus convaincante

La candidate démocrate semble l'avoir légèrement emportée au point de se remettre dans la bonne trajectoire de la Maison-Blanche

Sitôt le débat fini, les deux candidats sont repartis hier en campagne dans des Etats-clés de l'élection présidentielle de novembre, après un premier débat télévisé tendu qui a remis en selle la démocrate.

Les deux camps criaient victoire hier matin, mais avec plus de conviction chez Hillary Clinton, qui a montré après sa pneumonie et deux semaines de quasi-absence qu'elle était en forme et n'avait rien perdu de sa vigueur, le républicain n'ayant pas réussi à la déstabiliser. «Ce débat a été une occasion superbe pour les électeurs de comparer les deux candidats et de juger lequel est prêt à devenir président des Etats-Unis», s'est félicité Robby Mook, directeur de campagne d'Hillary Clinton, sur CNN. Les prétendants à la succession de Barack Obama capitaliseront chacun sur l'émission, regardée par des dizaines de millions d'électeurs, lors de meetings en Caroline du Nord pour Hillary Clinton et en Floride pour Donald Trump, deux grands Etats où ils sont au coude à coude. L'objectif reste de convaincre les Américains qui restent indécis à 42 jours du scrutin. Les sondages montraient auparavant un resserrement de la course, Hillary Clinton recueillant 43% des intentions de vote contre 41,5% pour Donald Trump, selon la moyenne calculée par le site Real Clear Politics. Le milliardaire populiste a fait passer son message durant les 90 minutes d'échanges, reléguant sa rivale au rang des professionnels de la politique, au bilan lamentable.«Hillary a de l'expérience, mais de la mauvaise expérience», a-t-il dit, reprenant la posture de «l'outsider». «Notre pays souffre à cause de mauvaises décisions prises par des gens comme Mme Clinton», a-t-il asséné. Sa directrice de campagne, Kellyanne Conway, s'est félicitée qu'il ait été «poli et un gentleman à son égard, notamment à la fin lorsqu'il a retenu le plus grand des coups possibles». Donald Trump a en effet annoncé sur scène qu'il avait finalement décidé de ne pas dire «quelque chose d'extrêmement dur contre Hillary et sa famille», une référence aux frasques sexuelles de Bill, présent dans la salle. La démocrate de bientôt 69 ans était préparée, glissant des saillies visiblement répétées, puisant dans le passé de «Donald», et profitant d'une partie internationale pour démontrer sa connaissance des dossiers. L'objectif de l'ancienne secrétaire d'Etat, jugée indigne de confiance par quelque 60% des Américains, était aussi d'adoucir son image; elle est donc restée impassible, droite, souriante. Celle qui s'est souvent vu reprocher de crier en meetings a refusé tout pugilat, laissant Donald Trump l'interrompre. Le républicain est apparu relativement discipliné mais plus véhément qu'elle: agrippant son pupitre, soupirant, buvant de l'eau et agitant les mains. Il a contesté le modérateur, Lester Holt, qui le corrigeait sur l'affaire du lieu de naissance de Barack Obama. «Donald Trump a eu trois bonnes semaines mais cette série de succès a pris fin lundi soir», a dit, cité par l'AFP John Hudak, expert de la Brookings Institution. «Il sera difficile pour un électeur indécis de sortir de ce débat avec la conviction que Donald Trump est mieux préparé pour la fonction présidentielle». «Aucun candidat ne devrait prendre le large grâce à ce débat», prédit au contraire Michael Heaney, professeur de sciences politiques à l'université du Michigan. Focalisé sur la conquête des électeurs de la classe moyenne, le populiste a emprunté aux registres de la droite et de la gauche pour dénoncer les effets nocifs de la mondialisation. «Nous devons empêcher ces pays de voler nos entreprises et nos emplois», a-t-il dit, ciblant le Mexique et la Chine. Sa dénonciation du traité de libre-échange nord-américain, signé par Bill Clinton en 1993, a placé Hillary Clinton sur la défensive, ainsi que les attaques sur le scandale de sa messagerie. Mais il s'est retrouvé dans l'embarras plusieurs fois, notamment sur son refus de publier sa feuille d'impôts. Provoqué par Hillary Clinton, il a lâché que les années où il n'a pas payé d'impôts prouvaient son intelligence. Il a oublié de rappeler aux téléspectateurs la phrase de la démocrate sur les supporteurs «pitoyables» du républicain. Et quand il lui a reproché de s'être récemment cloîtrée chez elle, elle a répliqué: «Oui, je me suis préparée pour ce débat et je me suis aussi préparée pour la présidence, et je pense que c'est une bonne chose»