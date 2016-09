IL A ÉTÉ L'UN DES ARTISANS DE L'ACCORD D'OSLO DE 1993 L'ex-président israélien Shimon Peres est mort

Le prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral, a indiqué à l'AFP son médecin personnel Rafi Walden. «Oui, en effet», a répondu Rafi Walden, également gendre de M. Peres, joint au téléphone par l'agence française. Il s'est éteint dans son sommeil «à 03h00 du matin» (00h00 GMT), a-t-il dit. M. Peres a succombé entouré des membres de sa famille, a indiqué un proche sous le couvert de l'anonymat. Ses proches devaient faire une déclaration à la presse à l'hôpital Tel-Hashomer de Ramat Gan, proche de Tel-Aviv, où il avait été admis il y a deux semaines.

Avec Shimon Peres disparaît une figure du contentieux moyen-oriental, dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'Etat d'Israël et l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 1990. M. Peres était le seul encore vivant des trois hommes à avoir été distingués du Nobel de la paix en 1994 «pour leurs efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient», après la disparition de l'Israélien Yitzhak Rabin et du Palestinien Yasser Arafat. Mais il était aussi l'un des architectes du programme nucléaire d'Israël, considéré comme la seule puissance atomique militaire du Proche-Orient, et de l'avancée militaire de son pays, réputé comme étant à la tête de la plus importante armée de la région.