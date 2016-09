SARKOZY À L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE Les règlements de comptes d'un ancien conseiller

Par Chaabane BENSACI -

Patrick Buisson, hérault d'une extrême droite strictement doctrinale et donc farouchement hostile aux partisans d'une conquête intéressée du pouvoir comme le Front national de Jean-Marie Le Pen et de sa famille, a servi Nicolas Sarkozy dont il était devenu, à la faveur du mandat présidentiel, un véritable gourou. Les plus belles histoires, en amour comme en «amitié» politique, ont une fin et c'est en cela que l'ancien directeur de l'hebdomadaire Minute a voulu régler ses comptes avec le candidat à la primaire de la droite de novembre prochain. Dans son ouvrage La Cause du peuple, mis en vente jeudi dernier, et dont le quotidien Le Figaro avait déjà diffusé les bonnes feuilles, Patrick Buisson détaille certains propos échangés avec Sarkozy sur la colonisation de l'Algérie. Ce n'est pas d'ailleurs un scoop, le sujet ayant été évoqué, voici exactement un an. Sauf que, dans son ouvrage, Buisson se donne le beau rôle, faisant de l'ancien président une chiffe molle qui aurait absorbé ses idées sur la mise en évidence des «bienfaits» du colonialisme, une façon astucieuse, croit-il, d'affranchir les citoyens et les formations politiques du syndrome colonial et de les focaliser sur les «crimes» du camp adverse. Toujours selon le Buisson ardent, Sarkozy aurait embrassé cette «rupture spectaculaire» avec la culpabilité maximalisée par Jacques Chirac, on devine pour quelles raisons Chirac est ainsi cloué au pilori, et par la même occasion trouvé le filon qui permettrait de refuser l'argumentaire d'une invasion immigrée en rapport direct avec le fait colonial. Son «ami» le rabrouera durement en lui rappelant qu'il n'est pas dans son but de «refaire la guerre d'Algérie». Trahi au double plan du rôle de conseiller, car Sarkozy se révélera vite maître de son propre discours et de ses méthodes, et de confident privilégié ne faisant pas le poids face à Carla Bruni, le vrai mentor de l'Elysée, Buisson aura au moins une consolation: ses affaires au bout du chemin sont devenues...florissantes, loin des polémiques sur les chambres à gaz.