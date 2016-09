ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE: LE CONGRÈS REJETTE LE VETO D'OBAMA CONTRE L'INDEMNISATION Les familles des 2977 victimes font leurs calculs

Par Chaabane BENSACI -

En 2002, un an après les faits, le rapport de la commission d'enquête du Congrès, établi sur la base d'une somme d'informations provenant des différentes agences de renseignements US, avait été expurgé de 28 pages par le président G.W. Bush pour, officiellement, protéger les sources.

Répondant du tac au tac au veto que le président Obama a tenté d'opposer au projet de loi autorisant des survivants et proches de victimes du «terrorisme» à poursuivre en justice des Etats étrangers, au premier rang desquels l'Arabie saoudite censée répondre de ses ressortissants auteurs des attentats du 11 septembre, le Sénat et la chambre des représentants du Congrès des Etats Unis ont rejeté à une «très large majorité» la tentative du chef de l'Etat d'empêcher l'adoption d'une loi porteuse d'une grave détérioration des relations avec un allié traditionnel dans la région du Moyen Orient.

Bien que les auteurs du texte se targuent de ne cibler aucun pays a priori, la réaction des Saoudiens n'a pas tardé et la diplomatie de Riyadh a véhément répliqué à ce qu'elle considère comme un dérapage dangereux par rapport à la dimension «historique» des relations américao-saoudiennes et au contexte régional actuel. Le fait même qu'en 2004, l'Arabie saoudite a été lavée de tout soupçon par une commission d'enquête américaine malgré le fait que 15 sur les 19 pirates de l'air présents dans les avions-suicide étaient saoudiens ne paraît pas avoir pesé dans la décision des élus. Pourquoi? Parce qu'en 2002, un an après les faits, le rapport de la commission d'enquête du Congrès, établi sur la base d'une somme d'informations provenant des différentes agences de renseignements US, avait été expurgé de 28 pages par le président G.W. Bush pour, officiellement, protéger les sources. En fait, dans ces 28 pages, set trouve un passage qui énonce qu' «alors qu'ils se trouvaient aux Etats-Unis, certains des pirates de l'air du 11-Septembre ont été en contact, ou ont reçu un soutien ou une aide d'individus qui pourraient être liés au gouvernement saoudien».

Or, le 15 juillet dernier, l'administration Obama avait autorisé la publication de ces 28 pages, classées top secret pendant 15 ans après avoir été censurées pour éviter toute mise en cause du régime saoudien, surtout que les agences de renseignement américaines n'apportaient aucun élément convaincant pour étayer leur thèse. Et pour l'administration américaine, l'Arabie saoudite a été disculpée lors de la parution, en juillet 2004, d'un autre document officiel faisant autorité: le «rapport final de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis». Cette Commission du 11-Septembre avait en effet conclu qu'il n'y avait «aucune preuve que le gouvernement saoudien, en tant qu'institution, ou que de hauts responsables saoudiens, individuellement, aient financé l'organisation» Al-Qaïda pour perpétrer les attaques. Pour la Maison-Blanche, il est évident que les 28 pages devenues publiques «n'éclairaient en rien, ni ne modifiaient les conclusions sur les responsabilités des attentats du

11-Septembre». Quant aux accusations formulées à l'époque des faits et reprises à son compte par le vice-président de la commission sénatoriale Bob Graham, les personnes visées, en l'occurrence l'ambassadeur d'Arabie saoudite et son épouse, tous deux membres de la famille royale saoudienne, elles n'ont pas abouti, aucune preuve n'ayant été trouvée sur les prétendus versements de 73.000 dollars à des membres du commando. Idem pour les trois autres personnes soupçonnées puis disculpées, au fur et à mesure des investigations du FBI. Reste que le torchon pourrait brûler rapidement entre les Etats-Unis et leur allié stratégique au moment où ils mènent un combat douteux dans la région moyen-orientale, officiellement pour en finir avec le groupe auto proclamé Etat islamique.