LE DERNIER SIGNATAIRE DES ACCORDS D'OSLO A ÉTÉ ENTERRÉ Un chantier inachevé?

Par Chaabane BENSACI -

Autant en emporte le vent...

Présent pour la circonstance, Mahmoud Abbas, accompagné du négociateur Saad Barakat, n'aura eu d'autre «dialogue» avec Benjamin Netanyahu qu'une poignée de main informelle.

Instigateur de la colonisation juive, homme de guerre et stratège de l'occupation des territoires occupés, Shimon Peres aura assumé en 70 ans de carrière tous les postes de responsabilité en Israël: tour à tour ministre de la Défense, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Mort à 93 ans des suites d'un accident vasculo-cérébral, il a reçu l'hommage d'une dizaine de pays occidentaux qui ont été représentés par leurs chefs d'Etat ou Premiers ministres, venus rendre hommage à «l'artisan des accords d'Oslo» censés jeter les bases de la paix avec l'OLP et les pays arabes. Le fait est que l'enterrement de Shimon Peres aura en quelque sorte signifié l'enterrement des accords d'Oslo dont la mise en oeuvre, au rythme effréné de la colonisation israélienne décriée mais jamais condamnée par les dirigeants présents à ces funérailles, est gravement et sciemment compromise. Présent pour la circonstance, le seul dirigeant de l'OLP, Mahmoud Abbas, accompagné du négociateur des accords Saad Barakat, n'aura eu d'autre «dialogue» avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'une poignée de main circonstancielle. Un geste que seuls les représentants officiels de l'Egypte et de la Jordanie, ainsi que de l'inamovible conseiller du roi du Maroc, André Azoulay, auront ob-servé directement. La présence du président américain Barack Obama, du président français François Hollande, de la chancelière allemande Angela Merkel, du roi d'Espagne et du prince Charles, entre autres, était censée refléter l'importance du travail accompli par le défunt sur le chemin de la paix. Un travail, en vérité, bien modeste au regard des crimes quotidiens dont sont victimes les enfants palestiniens et que l'ONG Amnesty International a dénoncés vivement ces jours derniers, réclamant une réaction plus énergique de la communauté internationale. En vain, évidemment puisqu'il s'agit d'Israël, au moment même où Barack Obama, en parlant du «chantier inachevé» de la paix entre Israéliens et Palestiniens, faisait un éloge étrange et osé en comparant le parcours de Shimon Peres à celui de Nelson Mandela!

Au cours de la cérémonie, des voeux pieux ont été prononcés quant à l'espoir que les rêves de paix du défunt ne soient pas enterrés avec lui. Or l'intervention de Netanyahu, confirmant son choix et celui d'une majorité d'israéliens de placer la sécurité bien avant les aspirations à la paix, indique bien à quel jeu de dupes ont été invités les Palestiniens, depuis des décennies. Pour les dirigeants israéliens, la sécurité signifie la colonisation des territoires occupés et son corollaire, la mise en quarantaine du projet d'un Etat palestinien en échange de la paix. L'attitude complaisante de certains Etats arabes aura d'ailleurs beaucoup facilité la démarche d'Israël, sourd à tous les appels et autres propositions de bonne volonté, comme le fut l'initiative arabe balayée d'un revers de la main méprisant.

Le «chantier inachevé» dont le président Obama a traité d'une manière fugace, presque gênée, est bien celui d'une utopie avec laquelle on a anesthésié les revendications des pays arabes et surtout celles des organisations palestiniennes, le temps d'en finir avec ceux d'entre eux qui affichaient des positions irréductibles sur la question. On a vu la suite avec la mise en oeuvre du plan baptisé GMO et les conséquences dramatiques pour les peuples irakien et syrien, notamment. Et on le constate avec d'autant plus d'amertume aujourd'hui que la perspective d'une paix en échange d'un Etat palestinien n'est plus qu'un rêve brumeux, à l'heure où était mis en terre le dernier signataire des accords d'Oslo, eux-mêmes disparus. Ainsi, «s'expliquent» les absences remarquées de certains dirigeants, et non des moindres, qui ont fait l'économie du voyage, con-scients de l'inanité de la démarche.