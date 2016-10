Le coeur d'Obama

Je ne comprendrai sans doute jamais comment les hommes peuvent orienter leurs sentiments selon le moment et selon les circonstances. Et je ne comprendrai, sans doute jamais aussi, comment certains individus peuvent commander leurs émotions et les déclencher à leur guise. Comme on commande, de notre temps, un génocide à distance ou comme on déclenche, de nos jours aussi, un conflit ravageur à des milliers de kilomètres de chez soi.

Cette incapacité vient de m'être rappelée par le président américain dont le coeur s'est mis soudain à fondre et à se déchirer à cause du conflit syrien et dont l'affliction est totale pour le peuple syrien et le problème syrien. Le «pôvre»!

Pendant des années que ce conflit dure, jamais Obama n'a eu le temps de se pencher sur son coeur pour savoir ce que disent ses battements. Et pendant autant d'éternités que ce peuple souffre sans que le président américain ne daigne ressentir la moindre compassion pour lui. Est-ce possible que l'on devienne sensible comme ça d'un coup? Que l'on éprouve soudain de si nobles sentiments?

Difficile de croire que les Américains qui ont déclenché le feu dans le Monde arabe, puissent être capables de la moin-dre sensibilité à l'égard des peuples de la région. Difficile de penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'Obama tout comme Bush ou les autres puissent un jour avoir une discussion franche avec leur conscience. Sinon, ils l'auraient eue cela fait longtemps. Ils l'auraient eue au lendemain de la guerre du Vietnam. Ils l'auraient eue au lendemain de la guerre de Corée. Ils l'auraient eue au lendemain de toutes les guerres finalement puis, bien sûr, celle d'Irak et celles d'aujourd'hui qui sont nombreuses et toutes plus sournoises les unes que les autres.

Je crois qu'Obama a l'impression qu'il lui suffit d'un mot pour laver une conscience. On l'a entendu dire des choses à propos de Sarkozy et de la Libye, histoire de minimiser son rôle dans l'assassinat d'El Gueddafi. Aujourd'hui, il crie à qui veut l'entendre que son coeur se déchire de peine de voir le peuple syrien subir ce qu'il subit. Tiens donc, le «pôvre»!

Le coeur d'Obama semble n'être capable de ressentir la peine des hommes qu'après leur avoir infligé l'horreur des années durant. Est-ce l'homme lui-même qui est incapable d'éprouver de la compassion avant que beaucoup de temps ne passe après le forfait ou bien est-ce la sensibilité qui lui est inaccessible avant qu'il ne comprenne bien ses propres dégâts? Je crois qu'après tout c'est kif-kif. Et peu importe si la défaillance sentimentale d'Obama provienne d'une incapacité biologique ou si elle découle d'une incapacité environnementale conjoncturelle. L'essentiel est là. Le peuple syrien est meurtri dans sa peau, dans son âme. Le peuple irakien est meurtri dans son être. Le peuple libyen est déchiré. Sans compter les autres pays qui sont enterrés pour longtemps. A quoi bon se tuer à chercher des sentiments à dire? Il serait plus intéressant pour lui de se demander ce qu'il a laissé au monde de son passage à la tête du pays le plus puissant du monde car il n'y a pas pire que le bilan de celui qui ne laisse rien là où même les incapables et les estropiés ont laissé quelque chose.