ACCORD SUR LE CLIMAT L'ONU confiante

Les responsables de l'ONU se sont dits confiants sur l'entrée en vigueur rapide de l'Accord de Paris sur le climat avec la ratification prévue aujourd'hui de l'Inde. «Nous pensons obtenir l'entrée en vigueur la plus rapide pour tout accord qui exige un tel nombre de ratifications», a déclaré jeudi le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030, David Nabarro, lors d'une conférence de presse. L'Inde, qui représente un peu plus de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, compte soumettre sa ratification le 2 octobre à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, a également annoncé M.Nabarro. Adoptée par les 195 parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lors de la conférence COP21 organisée en décembre dernier à Paris, et signé le 22 avril à New York par 175 pays, l'Accord de Paris entrera en vigueur 30 jours après qu'au moins 55 pays, représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, auront déposé leurs instruments de ratification. Au cours du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, 32 nouveaux pays ont déposé leurs instruments de ratification de l'accord. A ce jour, 61 Etats membres représentant 47,79% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont officiellement ratifié l'accord, atteignant ainsi l'un des deux seuils nécessaires pour l'entrée en vigueur. «Il y a maintenant comme une course des pays pour venir ici s'assurer qu'ils font partie de la communauté de la ratification, pour montrer qu'ils font partie de ceux qui veulent obtenir l'entrée en vigueur de l'accord», s'est réjoui M.Nabarro. Le directeur de l'Equipe d'appui du secrétaire général sur le changement climatique, Selwin Hart, a encouragé de sa part tous les pays à ratifier l'accord le plus tôt possible.