LES SUITES DU PUTSCH RATÉ EN TURQUIE Arrestation de fonctionnaires d'une université

Quinze fonctionnaires de la prestigieuse et historique université d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, ont été arrêtés, dans le cadre de l'enquête sur la tentative de putsch du 15 juillet, a rapporté hier l'agence de presse progouvernementale Anadolu.

Au total, 23 personnes travaillant à l'université d'Ege - la quatrième plus grande université turque basée à Izmir - étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt, 15 ont été arrêtées et huit autres étaient encore recherchées hier matin, a précisé l'agence de presse. Certaines des personnes arrêtées sont des professeurs d'université, a précisé l'agence de presse Dogan. La justice leur reproche d'avoir des liens avec l'ex-prédicateur Fethullah Gülen, accusé par les autorités turques d'avoir fomenté le putsch avorté du 15 juillet au cours duquel plus de 270 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées. Fethullah Gülen, ennemi numéro un du président turc Recep Tayyip Erdogan, installé depuis 1999 aux Etats-Unis et dont Ankara réclame avec insistance l'extradition, dément toute implication dans la tentative de renversement du pouvoir. Certains de ces 23 fonctionnaires sont également accusés d'avoir utilisé la messagerie cryptée Bylock, qui était, selon les autorités turques, l'outil de communication des putschistes. Au lendemain de la tentative de coup d'Etat, la Turquie a lancé une vaste purge pour éliminer l'influence des membres de la confrérie de Gülen. Tous les secteurs, dont l'armée, l'enseignement, la police, la justice, le monde des affaires ou le sport ont été touchés. Depuis le 15 juillet, environ 32.000 personnes ont été arrêtées, et quelque 70.000 autres visées par des enquêtes, selon un dernier bilan annoncé mercredi par le gouvernement.

L'ampleur des purges est telle que les autorités turques ont décidé de libérer cet été 38.000 prisonniers condamnés pour faire de la place aux nouveaux détenus.

Le président Erdogan a par ailleurs appelé de ses voeux une reconduction de l'état d'urgence, instauré le 20 juillet pour trois mois, laissant entendre qu'il pourrait être prolongé pour une période allant jusqu'à 12 mois.