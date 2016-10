LOIS US SUR LE 11-SEPTEMBRE Critiques du président turc

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de Riyadh, a très vivement critiqué hier la décision du Congrès américain qui a rejeté le veto de Barack Obama sur une loi autorisant les proches des victimes des attentats du 11-septembre à poursuivre en justice l'Arabie saoudite.

«La décision du Congrès américain d'autoriser l'ouverture de poursuites contre l'Arabie saoudite concernant les attentats du 11-septembre est malheureuse», a estimé M.Erdogan, dans un discours devant le Parlement à Ankara. «Cela va à l'encontre du principe de la responsabilité individuelle en cas de crime. Nous espérons que cette fausse note sera revue et corrigée dès que possible», a-t-il ajouté. 15 ans après les attentats du 11-septembre, dans lesquels près de 3 000 personnes sont mortes aux Etats-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants ont autorisé familles et proches des victimes à poursuivre devant la justice américaine des pays étrangers comme l'Arabie saoudite. Bien que 15 des 19 auteurs des attentats du 11-septembre étaient des ressortissants saoudiens, la responsabilité de l'Arabie saoudite, alliée des Etats-Unis, n'a jamais été démontrée. Opposé à cette loi, le président américain Barack Obama avait déclaré à plusieurs reprises que ce texte affaiblirait le principe d'immunité qui protège les Etats (et leurs diplomates) de poursuites judiciaires et risquerait par un effet boomerang d'exposer les Etats-Unis à des poursuites devant divers tribunaux à travers le monde. Les relations entre Ankara et Riyadh, qui poursuivent les mêmes objectifs en Syrie, se sont considérablement resserrées au cours de ces derniers mois.