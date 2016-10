SITUATION HUMANITAIRE AU BURUNDI L'ONU ouvre une enquête

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a décidé d'établir une commission chargée de mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l'homme commises au Burundi depuis 2015, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Cette commission d'enquête sera chargée d' «identifier les auteurs présumés de violations des droits de l'homme commises dans le pays, de formuler des recommandations sur les mesures à prendre à l'encontre des auteurs de ces actes», selon le communiqué de l'ONU publié vendredi. Selon une résolution onusienne adoptée par 19 voix contre 7 et avec 21 abstentions, cette enquête permettra «de fournir l'appui et les conseils nécessaires à l'amélioration immédiate de la situation des droits de l'homme et à la lutte contre l'impunité», a ajouté l'ONU dans le même document. Le Conseil des droits de l'homme demande instamment au gouvernement burundais de coopérer pleinement avec la commission d'enquête, de l'autoriser à effectuer des visites dans le pays et de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exécution de son mandat, a ajouté le communiqué. Il demande également que la commission d'enquête soit mise en place sans délai, et que toutes les ressources nécessaires à l'exécution de son mandat soient fournies au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).