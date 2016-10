CANDIDATURE AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES Kristalina Georgieva se sent prête à diriger l'ONU

Demain, elle va se plier à une séance de deux heures de questions - réponses devant l'Assemblée générale et tentera de prouver qu'elle est aussi prête qu'on peut l'être, et autant que les autres candidats.

La Bulgare, Kristalina Georgieva, la dernière candidate en date au poste convoité de secrétaire générale de l'ONU, reconnaît qu'elle arrive tardivement dans la course mais souligne qu'elle a des atouts pour devenir la première femme à diriger l'ONU. A 63 ans, cette économiste bulgare, vice-présidente de la Commission européenne chargée du budget mais surtout commissaire chargée de l'aide humanitaire entre 2010 et 2014, a chamboulé la course à la succession de Ban Ki-moon.

Le Coréen quitte son poste à la fin de l'année après deux mandats de cinq ans. «J'espère être jugée sur mes mérites et non sur la durée de ma campagne», a déclaré Mme Georgieva, citée par l'AFP vendredi. «J'arrive tardivement (dans la course) non par choix mais par la force des choses. Le gouvernement bulgare ne m'a invité à me joindre à la course que récemment», explique-t-elle, alors que la rumeur de sa candidature circulait depuis des mois.

Le gouvernement bulgare a changé son fusil d'épaule en retirant son soutien à la candidature d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui n'avait pas réussi à convaincre le Conseil de sécurité. Mme Georgieva a fait valoir qu'elle n'était pas «une inconnue» dans les milieux internationaux et aux Nations unies. «Ce que j'apporte à ce poste, c'est une vaste expérience en matière de développement international, d'aide humanitaire et un savoir-faire dans la gestion de la fragilité», a souligné l'ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Mme Georgieva est considérée comme une candidate très sérieuse parce qu'elle est une femme - et que les appels se font pressants pour qu'une femme dirige enfin l'ONU - mais aussi parce qu'elle vient d'un pays d'Europe de l'Est, qui n'a jamais dirigé l'institution. «Il est important pour le monde qu'une femme soit secrétaire générale», dit Mme Georgieva, estimant que «jusqu'à présent, en 71 ans, seule la moitié du monde a été représentée» à la tête de l'ONU.

Pour l'heure, c'est l'ancien Premier ministre portugais Antonio Guterres qui tient la corde après cinq tours de scrutins indicatifs et à bulletin secret au Conseil de sécurité. Mercredi, les choses plus sérieuses vont commencer. Les membres permanents du Conseil - Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie - vont voter avec des bulletins de couleur pour signifier aux 10 concurrents en lice qui se verra opposer un veto lors d'un vote formel et qui peut espérer succéder à Ban. Le grand point d'interrogation pour Mme Georgieva est la Russie.

Le rôle de la candidate dans l'Union européenne, qui a imposé des sanctions à la Russie à cause de la crise ukrainienne, pourrait la disqualifier. Mais elle a des atouts. Elle parle couramment le russe et a tissé de bonnes relations lors des années passées en Russie comme directeur-pays pour la Banque mondiale, entre 2004 et 2007. Mme Georgieva a passé 17 ans dans cette institution internationale chargée de financer le développement. Mme Georgieva a mis en avant son caractère volontariste - «on se retrousse les manches et on arrive au but» - et «sa longue expérience en matière de réformes», une manière de dire qu'elle peut répondre aux deux critiques souvent formulées à l'encontre de l'institution onusienne: pas assez de résultats et trop bureaucratique. Sur la Syrie, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans une guerre civile sanglante, Mme Georgieva reconnaît «que même avec la meilleure volonté, la paix demande bien plus que des accords à New York» au siège des Nations unies. «Il faut que sur le terrain on arrive à vaincre des divisions ethniques profondes, de surmonter une myriades d'intérêts en Syrie et dans les pays voisins», a-t-elle souligné.