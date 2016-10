PALESTINE-ISRAËL Les Israéliens contre la paix

Près des deux tiers des Israéliens estiment qu'il n'y aura jamais d'accord de paix avec les Palestiniens, selon un sondage publié à l'occasion du début de la célébration de Rosh Hashana, le nouvel an juif, hier. Selon ce sondage, 64% des personnes interrogées pensent que les deux peuples ne parviendront jamais à un accord de paix contre 24% qui prévoient qu'un tel accord pourrait intervenir, mais pas avant au moins cinq ans, tandis que 4% prévoient qu'il est possible qu'un accord soit conclu avant cinq ans, les 8% restants étant sans opinion. Ce sondage, publié par l'institut «Project HaMidgam» pour le site d'informations Walla, a été réalisé auprès de 646 personnes représentatives de l'ensemble de la population juive et arabe israélienne. La marge d'erreur n'a pas été précisée. Vendredi, à l'occasion des obsèques de l'ancien président israélien Shimon Peres, les dirigeants du monde, dont le président américain Barack Obama, ont lancé un nouvel appel à relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, au point mort depuis avril 2014.