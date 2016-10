L'ARMÉE SYRIENNE POURSUIT SON AVANCÉE Alep-Est, "l'enfer sur Terre"

Les forces armées syriennes ont poursuivi hier leur progression vers les quartiers rebelles d'Alep, qui sont devenus «l'enfer sur Terre» selon un haut responsable de l'ONU.

Les quelque 250.000 habitants de la partie assiégée de la deuxième ville syrienne sont confrontés à «un niveau de sauvagerie qu'aucun humain ne devrait avoir à supporter», a dénoncé le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien. Il a donc appelé hier à «une action urgente pour mettre fin à l'enfer sur Terre». Mais, 10 jours après le lancement par les armées syrienne et russe d'une vaste offensive aéro-terrestre, l'étau se resserre sur Alep-Est, la partie contrôlée par les rebelles depuis 2012. Le correspondant de l'AFP dans Alep-Est a fait état de raids aériens continus dans la nuit, malgré les appels de toutes parts à cesser le déluge de feu. L'armée syrienne a appelé hier les combattants rebelles à abandonner leurs positions «et permettre aux civils de reprendre une vie normale». «Les armées syrienne et russe garantissent un passage sûr et une aide» à tout combattant de l'opposition qui fait défection, a-t-elle assuré selon l'agence de presse Sana. Pour la deuxième fois en une semaine, le plus grand hôpital des quartiers rebelles a été frappé par deux barils d'explosifs, selon la Syrian American Medical Society (SAMS), dont l'un des responsables, Adham Sahloul, a évoqué des «informations sur l'utilisation d'une bombe à fragmentation». «Le système de santé dans l'est d'Alep a été presque réduit à néant» car «les structures de soin sont touchées l'une après l'autre», a déploré

M. O'Brien. Le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU a appelé les belligérants à permettre au moins l'évacuation des centaines de civils nécessitant des soins urgents. Médecins sans frontières (MSF) a également appelé Damas et Moscou à mettre un terme «au bain de sang». Egalement hier, 13 raids russes sur une base utilisée par Jaïch al-Izza dans la province de Hama (centre) ont fait six morts dans les rangs de ce groupe rebelle soutenu par les Etats-Unis, indique l'Osdh (basé en Grande-Bretagne). La Russie et Damas sont accusés par les Occidentaux d'utiliser contre des zones civiles des armes comme des bombes antibunkers, incendiaires et à fragmentation. Moscou a balayé les accusations de «crimes de guerre». Les efforts diplomatiques pour rétablir un cessez-le-feu en Syrie semblent complètement enlisés même si Washington et Moscou n'ont pas coupé les ponts, en dépit de leurs profondes divergences. Les chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et américain John Kerry se sont ainsi de nouveau entretenus samedi au téléphone à deux reprises, a indiqué hier le ministère russe des Affaires étrangères. Aucun détail n'a été donné sur le contenu de ces entretiens si ce n'est que les deux dirigeants avaient «discuté des actions communes possibles pour normaliser la situation à Alep», selon le ministère. Au cours d'un précédent échange, M. Lavrov avait de nouveau «souligné le caractère inacceptable des tentatives des opposants, pilotées par l'Occident, de traiter avec indulgence Al-Nosra et leur blocage des négociations sur un règlement politique de la crise», en allusion au Front Fateh al-Cham, ex-Front al-Nosra qui a renoncé à son rattachement à Al Qaïda. A l'ONU, Paris espère présenter aujourd'hui aux 15 pays membres du Conseil de sécurité un projet de résolution qui est discuté depuis vendredi par les ambassadeurs des cinq membres permanents. Il appelle au rétablissement du cessez-le-feu initié en septembre par un accord américano-russe, qui n'avait duré qu'une semaine.