TRAITÉ SUR LE PLUTONIUM La Russie suspend un accord avec les Etats-Unis

018. L'accord est désormais suspendu par Vladimir Poutine qui a justifié sa décision par le «changement radical des circonstances et l'apparition d'une menace à sa stabilité stratégique en raison des actions inamicales des Etats-Unis à l'égard de la Russie et de leur incapacité à assurer le respect de leurs obligations». «Cela signifie que la Russie ne compte plus être la seule à remplir les obligations de cet accord», a résumé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Vladimir Poutine avait déjà accusé Washington plus tôt cette année de ne pas respecter les accords signés concernant le plutonium: les Etats-Unis utilisaient leur surplus de manière à conserver leurs capacités de défense, avait-il dénoncé. Ce décret est un «geste essentiellement symbolique visant à prouver que les deux parties ne coopèrent plus dans ce domaine», a déclaré à l'AFP l'expert militaire indépendant Alexandre Golts. «C'est juste un accord de plus signé par la Russie et les Etats-Unis dans le cadre du processus du désarmement nucléaire qui a été suspendu», a-t-il estimé. Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis le retour dans la fédération de Russie de la Crimée en 2014 et le début du conflit dans l'est de l'Ukraine.