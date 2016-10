VIOLENCES EN IRAK Au moins 10 morts dans des attentats à Baghdad

Au moins dix personnes ont été tuées hier dans deux attentats suicide ayant visé des quartiers à majorité chiite de la capitale irakienne Baghdad, ont indiqué des sources médicales et de sécurité. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans un marché du quartier d'Amil, dans le sud de la capitale, où l'explosion d'un kamikaze a fait au moins six morts et 16 blessés. Un autre kamikaze s'est fait exploser près d'un garage pour taxis et bus, tuant au moins quatre personnes et faisant au moins 18 blessés. Les deux attentats suicide n'ont pas immédiatement été revendiqués mais correspondent au mode opératoire du groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui mène fréquemment des attaques de ce type contre civils et forces de sécurité à Baghdad et dans d'autres parties du pays. Avec l'aide de la coalition internationale antijihadistes menée par Washington, les forces armées irakiennes ont regagné beaucoup du terrain perdu face à l'EI en 2014 et cherchent désormais à reprendre leur place forte, Mossoul (nord). Les spécialistes de l'Irak et des mouvements jihadistes estiment que le groupe ultraradical pourrait multiplier ce genre d'attentats urbains pour compenser la perte de territoires.