AFGHANISTAN Kunduz choquée par l'offensive éclair des taliban

La ville de Kunduz, prise d'assaut pour la deuxième fois en un an par les taliban, restait choquée hier par cette offensive finalement repoussée avec l'aide des Américains, mais que nul n'avait anticipée.

La facilité avec laquelle les insurgés sont entrés dans cette capitale provinciale, au nord de l'Afghanistan, déjà tombée entre leurs mains en septembre 2015, pour la contrôler quelques heures et planter leur drapeau en plein centre, vaut de nombreuses critiques aux autorités, alors que s'ouvrait à Bruxelles la conférence des donateurs qui doivent renouveler plusieurs milliards de dollars d'engagements au pays. Selon le chef de la police de Kunduz, cité par l'AFP, le général Mohammad Qasim Jangalbagh, des opérations de «nettoyage» se poursuivaient hier matin pour déloger les derniers taliban encore cachés dans les maisons du centre. Mais les forces gouvernementales avaient repris la main dans la soirée de lundi, grâce au renfort «d'une centaine de forces spéciales», a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Sediq Sediqqi, qui ont chassé «sans grande résistance» de leur part selon lui, les insurgés du centre-ville une vingtaine d'heures après leur arrivée sur quatre fronts différents.

«Mais les troupes afghanes contrôlent le centre» a-t-il insisté. Selon le ministère de la Défense, «30 taliban ont été tués et trois soldats afghans» lors des opérations - l'hôpital de Kunduz indiquait lundi avoir reçu «43 civils blessés et un tué» dus aux tirs et éclats de mortier. Cette nouvelle offensive talibane, bien coordonnée, illustre l'insécurité persistante en Afghanistan: les habitants sont «las et apeurés», témoigne un membre du conseil provincial, Amruddin Wali. «Il y a assez de forces en ville, mais le problème relève du manque de coordination: tout ça arrive à cause de la négligence des autorités» accuse-t-il.

Les troupes gouvernementales ont été notamment accusées de fuir devant l'ennemi. Faux, a rétorqué le porte-parole de la Défense le général Dalat Waziri: «Nos forces n'ont pas abandonné un seul barrage. Mais l'ennemi est entré en se cachant dans les maisons et nous avons évité de riposter pour ne pas causer de victimes civiles». «Les bus de la gare routière, située dans les faubourgs, se sont garés en ville et les familles essaient d'embarquer pour gagner Kaboul.» Cette grande ville du Nord de quelque 260.000 habitants - sans doute davantage du fait des déplacements de populations fuyant l'insécurité - avait compté près de 300 morts lors de l'offensive précédente fin septembre 2015.