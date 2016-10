FRAPPES AMÉRICAINES CONTRE DAESH Elles durent plus que prévu en Libye

Les frappes aériennes américaines contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI-Daesh) à Syrte, sont entrées dans leur troisième mois, plus longtemps qu'initialement anticipé par le Pentagone. Au démarrage de ces bombardements le 1er août, les responsables américains avaient estimé que la campagne en appui des forces du gouvernement d'union nationale libyenne (GNA) serait probablement courte, se mesurant «en semaines et non en mois». Mais les groupes terroristes n'ont pas encore été délogés de trois quartiers de Syrte, ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli. Sur la seule journée de dimanche, les forces américaines ont mené 20 frappes, selon le commandement des forces militaires en Afrique (Africom). Selon le Pentagone, le rythme des opérations est dicté par le GNA. «Nous sommes maintenant dans la dernière partie de la ville, la plus dense», a déclaré lundi le capitaine Jeff Davis, porte-parole du Pentagone. Lancée le 12 mai, l'opération de reconquête de Syrte progresse par à-coups, les troupes du GNA lançant régulièrement de nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme. Les combats de Syrte ont fait plus de 450 morts et quelque 2.500 blessés au sein des forces du GNA. Le bilan humain dans les rangs des membres de l'EI reste inconnu.