LA «MENACE» PROTECTIONNISTE Le FMI sonne l'alarme

De l'ascension de Donald Trump en passant par le Brexit, le protectionnisme a la cote sur le globe et donne des sueurs froides au FMI, qui y voit un péril majeur pour une économie planétaire en berne. «Les pressions croissantes vers des mesures de repli constituent une menace exceptionnelle pour la croissance mondiale», résume le Fonds monétaire international dans ses nouvelles projections économiques publiées hier. En l'absence de cataclysme imminent à l'horizon, le Fonds a certes laissé inchangées ses prévisions de croissance mondiale pour cette année (3,1%) comme pour 2017 (3,4%), réaffirmant son diagnostic dressé en juillet. Mais, note le FMI, six ans après la crise financière, l'économie mondiale donne encore des signes de grande «fragilité» et semble bien loin de renouer avec la rapide expansion des années 2000 (5,6% en 2007). Cette croissance morose, qui s'accompagne d'un chômage persistant, de salaires stagnants et d'inégalités croissantes, a désormais un coût, selon le FMI: elle nourrit un discours «accusant la mondialisation de tous les maux» et prônant le repli sur soi économique. «Tourner le dos au commerce ne peut qu'aggraver et prolonger le marasme actuel de l'économie mondiale», affirme le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld. La directrice générale de l'institution, Christine Lagarde, est allée plus loin la semaine dernière en affirmant que le protectionnisme constituait «une faute économique flagrante». «La rhétorique anti-immigrants et anti-commerce a été centrale depuis le début de la campagne présidentielle (américaine, Ndlr)», déplore le FMI, sans toutefois directement nommer M. Trump. Le vote britannique de la fin juin en faveur d'une sortie de l'UE a, lui, «nourri le nationalisme en Europe» et risque de freiner l'intégration dans la région, redoute le FMI.