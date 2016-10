PALESTINE Les élections municipales reportées

Le gouvernement palestinien a annoncé hier le report de plusieurs mois des élections municipales, initialement prévues début octobre, ont rapporté des médias. Ces élections, programmées le 8 octobre, étaient censées être les premières depuis 10 ans à se tenir conjointement en Cisjordanie et dans la bande Ghaza. Mais depuis le 8 septembre, le processus électoral a été stoppé et les élections remises à une date inconnue. La Cour suprême palestinienne, relevant de l'Autorité palestinienne, a ordonné lundi que la consultation n'ait lieu qu'en Cisjordanie, sans fixer de date. Le gouvernement palestinien, relevant lui aussi de l'Autorité, a annoncé hier que le scrutin aurait lieu «sous quatre mois». Ces élections étaient censées être les premières depuis 2006 organisées conjointement en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza. L'Autorité palestinienne, reconnue internationalement, siège à Ramallah, en Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. Les municipales auraient pu contribuer à un rapprochement. Mais elles ont une nouvelle fois mis au jour les divisions palestiniennes