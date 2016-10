SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ONU La Russie favorable à l'élection d'une femme

La Russie a affiché hier son soutien à l'élection d'une femme au poste de secrétaire général des Nations unies et qu'elle soutiendrait un candidat d'Europe de l'Est. L'ambassadeur de Russie à l'ONU Vitali Tchourkine, dont le pays préside ce mois-ci le Conseil de sécurité, a également fait savoir qu'un vote formel pour désigner le successeur de Ban Ki-moon interviendrait bientôt. «Nous pensons vraiment que c'est au tour de l'Europe de l'Est de fournir le prochain secrétaire général», a déclaré M.Tchourkine lors d'une conférence de presse. «Nous aimerions beaucoup voir une femme», a-t-il ajouté. Cette prise de position russe intervient quelques jours après l'entrée en course de la Bulgare Kristalina Georgieva. La Bulgarie a changé de candidate en proposant la commissaire européenne au Budget et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale Kristalina Georgieva, 63 ans, au détriment d'Irina Bokova, la patronne de l'Unesco qui est néanmoins restée en lice. La course au poste de numéro un de l'ONU doit entrer aujourd'hui dans une nouvelle phase. Les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité diront aux candidats, par des bulletins de couleur, s'ils risquent ou non un veto au Conseil de sécurité. M.Tchourkine a indiqué qu'il y avait «de bonnes chances que quelques jours plus tard», le Conseil vote formellement pour désigner le candidat qui sera ensuite soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.