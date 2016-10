FACE AUX DÉPLACEMENTS DES TERRORISTES ÉTRANGERS La Chine veut une réponse "plus forte"

La Chine a plaidé mardi pour une réponse «plus forte» de la part de la communauté internationale pour faire face aux déplacements transfrontaliers des terroristes étrangers, rapporte hier l'agence de presse Chine nouvelle. Wu Haitao, ambassadeur adjoint de la Chine auprès de l'ONU, a lancé cet appel lors d'une réunion contre le terrorisme, notant que les fréquents flux transfrontaliers des terroristes «causent des dommages toujours plus graves à la sécurité et à la stabilité» internationales. M.Wu a estimé que les pays devaient renforcer leurs contrôles aux frontières et leur coopération judiciaire afin d'empêcher ces flux transfrontaliers, notamment ceux de terroristes revenant chez eux.

«L'ONU et les agences onusiennes doivent créer au plus vite une base de données antiterroriste et partager leurs renseignements afin de favoriser une diminution des mouvements transfrontaliers des combattants terroristes étrangers», a-t-il ajouté. Quant à la lutte contre le cyberterrorisme, le diplomate a noté que la communauté internationale devrait prendre conjointement des mesures pour «combattre l'utilisation d'Internet par les organisations terroristes afin de propager des idéologies extrémistes violentes et planifier des attentats». Il a également souhaité que la communauté internationale «renforce sa coopération en matière de régulation financière et empêche ces organisations de se financer via le trafic de pétrole, de vestiges culturels ou encore de drogue». «En tant que membre important du camp international antiterroriste, le gouvernement chinois s'est toujours résolument engagé dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme sous toutes ses formes. Il a pris des mesures rigoureuses destinées à combattre le terrorisme dans le respect des lois afin de préserver la sécurité nationale, ainsi que la sûreté et la sécurité de ses biens et de son peuple», a souligné M. Wu. Il a rappelé que la Chine participait activement à plusieurs mécanismes de coopération multilatérale tels que les Nations unies, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ou encore le Forum mondial contre le terrorisme (GCTF).

«Le gouvernement chinois est prêt à continuer de travailler avec d'autres pays dans un esprit de respect mutuel et de coopération sur un pied d'égalité, à renforcer les échanges et la coopération, ainsi qu'à plaider pour de nouveaux progrès dans la coopération internationale antiterroriste», a-t-il conclu.