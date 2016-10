ITALIE-MIGRATION 28 corps repêchés et 4 655 migrants secourus

Les garde-côtes italiens ont annoncé hier avoir repêché 28 corps et secouru 4655 migrants et réfugiés lors d'une trentaine d'opérations de sauvetage mardi dans le canal de Sicile, au sud de la péninsule. Au cours de la journée de lundi, plus de 6600 migrants qui tentaient d'atteindre l'Europe à bord de canots pneumatiques et embarcations de fortune avaient été sauvés en Méditerranée au cours de différentes opérations coordonnées par les garde-côtes italiens. Selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les garde-côtes italiens, quelque 142.000 migrants ont atteint l'Italie depuis le début de l'année, alors que 3100 ont péri lors des traversées. Cette année sera la plus meurtrière si le nombre de personnes qui décèdent dans des naufrages se maintient au rythme actuel, a averti le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). «Le nombre de réfugiés et migrants ayant atteint les côtes européennes a dépassé la barre des 300.000 aujourd'hui», avait déclaré dernièrement un porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'un point de presse à Genève. Ce chiffre est nettement inférieur aux arrivées enregistrées durant les neuf premiers mois de 2015 (520.000) mais il reste supérieur à celles enregistrées sur l'ensemble de l'année 2014 (216.054).