NUCLÉAIRE-CIJ La plainte des îles Marshall rejetée

La Cour internationale de Justice (CIJ) s'est déclarée hier incompétente pour instruire une plainte des îles Marshall contre l'Inde, à qui cet archipel situé au coeur de l'océan Pacifique reproche de ne pas avoir abandonné «la course» à l'armement nucléaire. Les 16 juges de la plus haute juridiction de l'ONU ont retenu, par neuf voix contre sept, un argument de l'Inde fondé sur «l'absence de différend entre les parties» et estimé, à 10 voix contre six, que la cour«ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond», a déclaré le président de la cour, Ronny Abraham. La cour a aussi noté qu'il n'y avait pas eu de négociations bilatérales préalables à propos du problème nucléaire entre les îles Marshall et l'Inde. La CIJ a aussi rejeté une plainte similaire déposée contre le Pakistan par le petit Etat qui a aussi saisi la cour à propos du Royaume-Uni. Théâtre de nombreux essais nucléaires dans les années 1940 et 1950, les îles Marshall tentent de jeter une nouvelle lumière sur la menace des armes nucléaires. Majuro estime que les trois puissances nucléaires en question n'ont pas pris «toutes les mesures nécessaires» pour s'acquitter de leurs obligations au regard du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Le petit Etat les accuse de ne pas avoir respecté le TNP, ratifié par Londres mais pas par Islamabad ni New Delhi, qui oblige les Etats à «poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives au désarmement nucléaire». Initialement, la démarche de l'archipel en 2014 visait également la Chine, la Corée du Nord, la France, la Russie, les Etats-Unis et Israël, qui n'a toutefois jamais confirmé officiellement détenir l'arme atomique. Mais ces autres plaintes ne peuvent être instruites que si les pays visés donnent leur feu vert.