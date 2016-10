POUR SA POLITIQUE COLONIALE EN POLYNÉSIE La France décriée à l'ONU

Des représentants de territoires non autonomes et des pétitionnaires ont dénoncé le système colonial français en Polynésie en réaffirmant leur soutien à la souveraineté totale de ce pays.

Au cours d'un débat sur les territoires non autonomes, organisé par la quatrième commission de l'ONU, chargée des questions spéciales et de la décolonisation, plusieurs intervenants ont déploré les politiques discriminatoires de la France en Polynésie, réinscrite en 2013 sur la liste des territoires à décoloniser. Les représentants de ce territoire ont soutenu la souveraineté du peuple de la Polynésie sur ses propres ressources naturelles, réitérée dans la résolution adoptée en juin 2016 par le comité spécial de la décolonisation de l'ONU. Oscar Temaru, maire de la Ville de Faaa Tahiti, a expliqué que son mouvement avait recueilli 50 000 signatures pour soutenir cette résolution ce qui représente 25% de la population de la Polynésie. Il a rappelé que son pays a été retiré de la liste des territoires à décoloniser par le gouvernement français en 1947 sans consulter le peuple polynésien. De son côté, Justine Teura, membre du conseil de la ville de Tumaraa, a estimé que la politique coloniale imposée par la France en matière d'immigration entravait le développement économique de la Polynésie. Selon un recensement établi en 2012, pas moins de 33.400 personnes non originaires de la Polynésie s'y étaient installées, dont 7,5% seulement sont sans emploi contre 22,6% de la population résidente, a-t-elle indiqué. Les intervenants ont, par ailleurs, dénoncé les essais nucléaires que la France a conduits pendant les trente dernières années en Polynésie. La pétitionnaire, Eliane Tevahitua, présidente d'une ONG en Polynésie, a accusé la France d'avoir «procédé à un véritable génocide nucléaire insidieux» contre le peuple polynésien. Depuis la mise en place du registre du cancer en 1985, le ministère de la Santé du gouvernement local de la Polynésie fait état d'une augmentation constante des cas de cancers. Plus de 8 000 personnes ont été diagnostiquées avec des maladies radio induites, dont sept patients seulement ont été indemnisés jusqu'ici par un comité de compensation des victimes des tests nucléaires, mis en place par la puissance administrante. Que l'Etat français reconnaisse le fait nucléaire et assume sa pleine responsabilité», a déclaré Patrick Galenon, un autre pétitionnaire qui a avancé un nombre de 193 essais nucléaires effectués par la France en Polynésie. Galenon s'est élevé contre le fait que les victimes indigènes se trouvent dans l'impossibilité de constituer un dossier adapté pour être indemnisées en raison des critères d'éligibilité irréalistes exigés par la puissance administrante. Yves Conroy, membre du parti politique Here Aia a rappelé que le premier essai nucléaire mené en Polynésie le 2 juillet 1966 a «relâché dans la nature des taux de radiations 142 fois plus élevés que ceux mesurés dans la zone interdite de Tchernobyl. Malgré les constatations catastrophiques, la France a conduit ses essais et entraîné 203 retombées radioactives sur les îles habitées. C'est en connaissance de cause que la France a empoisonné l'ensemble du peuple polynésien et sa descendance», a-t-il affirmé. «Nous sommes devenus les otages d'un point de vue républicain étroit, et nous sommes relégués au statut de population artificielle», a relevé Conroy. La France qui contrôle l'économie et le système éducatif en Polynésie, s'immisce également dans tous les aspects de la pédagogie. La Polynésie est traitée comme une autre zone administrative académique sous l'influence de Paris, alors même qu'elle est censée être autonome», a précisé Mme Minaril Chantal, présidente d'une ONG Vahine Piri Rava. La quatrième commission devait poursuivre les auditions de pétitionnaires sur la question du Sahara occidental hier après-midi.