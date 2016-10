BALAYANT LES «CALOMNIES», LA RUSSIE RAPPELLE SES OBJECTIFS EN SYRIE Ni faux-fuyants ni pacte avec le diable

Par Chaabane BENSACI -

Al Nosra et les groupes rebelles tiennent la population en otage à Alep

«La décision de Washington traduit le fait que l'administration de Barack Obama n'est pas en mesure de remplir la condition de base de la poursuite de notre coopération», a répété Moscou.

Moscou n'a pas tardé à réagir aux nombreuses attaques de ces derniers jours contre les bombardements de l'aviation russe et syrienne contre les quartiers rebelles à Alep. Tout en cherchant à dédramatiser les divergences affichées par Washington et surtout le département d'Etat américain et le Pentagone, les responsables russes ont voulu lever toute équivoque sur leurs objectifs réels en Syrie. «L'objectif principal de la Russie dans cette partie du monde, a ainsi déclaré son représentant permanent à l'ONU, Vitali Tchourkine, est que les terroristes soient chassés. Tant que les terroristes y demeureront, il n'y aura pas de paix ni de tranquillité pour les civils dans l'est d'Alep et où que ce soit ailleurs.»

Quant à l'accusation du porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, selon qui les Forces aérospatiales russes n'étaient pas parvenues à atteindre leurs objectifs en Syrie, raison pour laquelle elles s'approprieraient les «succès» de la coalition internationale comme ce fut le cas pour l'élimination d'un chef de Daesh la semaine dernière, chaque puissance en revendiquant la paternité, les diplomates russes estiment que «les Etats-Unis manquent de tact» mais ne veulent pas, là non plus, donner à la chose plus d'importance qu'elle n'en revêt réellement. Que les Etats-Unis annoncent l'arrêt de leur coopération avec la Russie sur le terrain syrien ne signifie nullement, pour Moscou, un retour à la Guerre froide. A l'échelle mondiale, il ne s'agit que d'un conflit parmi d'autres enjeux comme celui de la dénucléarisation pour lequel la Russie, là encore, ne cache guère sa déception devant les «faux engagements» des Américains.

«Après une longue période où nous avons essayé de collaborer aussi étroitement que possible sur la Syrie, j'espère que cette coopération pourra être restaurée», a néanmoins indiqué Vitali Tchourkine, une façon courtoise de ne pas claquer définitivement la porte des négociations. Il en va de même pour le département d'Etat américain qui a annoncé lundi dernier que les Etats-Unis rompaient leur dialogue avec la Russie sur la Syrie, mais a tenu à souligner toutefois qu'ils poursuivaient leurs contacts militaires avec Moscou pour éviter les conflits aériens entre leurs aviations respectives. La décision américaine est tributaire de l'impuissance de Washington à honorer ses engagements, surtout celui qui concerne la distinction entre les terroristes de l'opposition dite modérée. Il semble en effet que les Etats-Unis ne soient pas parvenus à obtenir une pression réelle sur le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda qui a récemment changé de nom, ni directement ni par le biais de leurs alliés du CCG. «La décision de Washington traduit le fait que l'administration de Barack Obama n'est pas en mesure de remplir la condition de base de la poursuite de notre coopération visant à surmonter le conflit syrien. Ou bien, elle n'a pas, et n'a jamais eu, une telle intention», surenchérit le commentaire des dirigeants russes. A leurs yeux, une telle éventualité suscite certes une «profonde déception» mais elle indique aussi que «les Etats-Unis, soucieux d'obtenir un changement de pouvoir tant désiré à Damas, semblent prêts à pactiser avec le diable pour atteindre leurs visées» en Syrie. Le «diable», en l'occurrence, s'appelle Fath al Cham, parmi d'autres groupes terroristes pour lesquels Washington a une approche conciliante tant qu'ils contribuent à la destruction de la Syrie, réduite en cendres exactement à l'instar de l'Irak dont nombreux sont les pays qui ont copieusement bombardé naguère et se précipitent aujourd'hui pour proposer leur «aide» à la reconstruction. Les discussions qui ont précédé la «rupture», ces derniers jours, portaient essentiellement, disent les Russes, sur le problème du Front al Nosra, une organisation «qui n'a jamais été concernée par aucune trêve» mais pour la survie de laquelle Washington voudrait obtenir un arrêt des bombardements et un blanc-seing politique.

Enfin, Moscou rappelle à dessein la frappe de l'armée syrienne par quatre avions de la coalition, faisant 90 morts. Cette attaque a été aussitôt suivie par une violente offensive d'Al Nosra, bien avant que Washington n'évoque «une erreur». La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova n'a pas manqué d'enfoncer le clou après le déluge d'accusations et de qualificatifs farfelus. «Pour apprendre le sens du mot 'honte'', je conseille d'aller en Syrie et de parler avec les gens qui vivent là-bas. Et non pas avec les adeptes de Fath al Cham (ex-Front al Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda) ou avec l'opposition modérée. Il faut parler avec les gens qui y vivent, malgré l'expérience sanglante menée avec la participation active de Washington depuis presque six ans déjà», a-t-elle simplement souligné en guise de réplique à une cabale occidentale effrénée.



Marine Le Pen pointe le rôle de l'UE

La présidente du Front national Marine Le Pen a pointé la responsabilité de l'Union européenne dans la poursuite du conflit en Syrie. Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots lors de l'assemblée plénière du Parlement européen à Strasbourg. Elle a notamment déclaré que la guerre en Syrie était loin d'être finie en raison des démarches adoptées par l'Union européenne. «Enfin, vous avez tout fait pour faire tomber le gouvernement de la Syrie en livrant ce pays à une terrible guerre civile. Vous vous défaussez aujourd'hui en accusant la Russie qui lutte contre l'Etat islamique de tous les maux. Mais je vous dis très clairement que cela ne cache pas votre responsabilité écrasante», a-t-elle martelé en face de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.