DOSSIER ISRAÉLO-PALESTINIEN La CPI tranchera "le moment venu"

Un haut représentant de la Cour pénale internationale a déclaré hier que la CPI prendrait le temps nécessaire pour décider d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre israéliens ou palestiniens, indépendamment d'une mission en cours en Israël et dans les Territoires. «Il n'y a pas de limite dans le temps», a dit, cité par l'AFP, Phakiso Mochochoko, membre du bureau du procureur de la CPI. «Nous travaillons dur sur ce dossier et le moment venu, quand toutes les conditions auront été réunies et quand nous aurons procédé à toutes les évaluations, alors la décision sera prise», a-t-il dit à Jérusalem. Il ne s'est pas exprimé sur l'éventualité qu'il faille des années avant que la CPI ne tranche. Il a souligné le caractère «unique» du dossier, compte tenu de l'abondance d'informations, et du volume de travail pour les analyser. Il a aussi invoqué sans plus de précision des aspects légaux, «nouveaux» pour la CPI. C'est l'un des dossiers auxquels est affecté le plus grand nombre de collaborateurs, a-t-il dit.

M.Mochochoko est arrivé mercredi avec une délégation de trois autres membres pour une mission en Israël et dans les Territoires palestiniens jusqu'à demain. Il a assuré que la mission n'était pas destinée à aider la cour à statuer sur l'ouverture ou non d'une enquête. «Nous n'avons pas de mandat pour approcher des témoins, nous n'avons pas de mandat pour collecter des preuves», a-t-il dit, «nous ne faisons qu'expliquer le travail de la cour et cela n'est en rien lié à la recherche de preuves».

Premier tribunal international permanent chargé de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, la CPI examine depuis janvier 2015 l'éventualité d'ouvrir des enquêtes sur les agissements israéliens ou palestiniens, en conflit depuis des décennies.

Les Palestiniens poussent à l'ouverture d'investigations contre les Israéliens.

Les Israéliens sont catégoriquement opposés à une intervention de la justice internationale. Ils font valoir que le système israélien est capable de rendre la justice, y compris pour d'éventuels crimes de guerre israéliens.