LA POLICE AU COEUR DE LA VIOLENCE AUX USA Un deuxième adolescent tué à Los Angeles

Le deuxième homme tué par la police de Los Angeles (LAPD) le week-end dernier était aussi un adolescent, identifié jeudi comme étant Daniel Henrique Perez, âgé de 16 ans, a confirmé une porte-parole de la médecine légale, citée par l'AFP. M. Perez a été tué dimanche avec en main une réplique d'arme à feu que des policiers ont prise pour un vrai pistolet. Carnell Snell, un Afro-américain de 18 ans, avait été abattu la veille à l'issue d'une course-poursuite à pied avec la police et tenait une arme à feu, d'après une vidéo diffusée par les forces de l'ordre. Deux autres Noirs, tous deux trentenaires, ont également été tués par des policiers dans le sud de la Californie la semaine dernière: Reginald Thomas à Pasadena, qui a succombé à des décharges électriques de Taser, et Alfred Olango près de San Diego. Il a été abattu après avoir tendu vers les policiers une cigarette électronique qu'ils ont prise pour une arme. Ces incidents ont déclenché plusieurs jours de manifestations, certaines émaillées de violences, dans un contexte racial tendu aux Etats-Unis à cause de multiples faits similaires à travers le pays. Les autorités californiennes comme le public rendaient par ailleurs hommage jeudi à un sergent de police, Steve Owen, tué la veille lors d'une intervention liée à un cambriolage. Cela fait plus d'une décennie qu'un officier de son rang n'avait pas été tué en mission.