MIGRANTS Juncker appelle au respect du plan de répartition

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a mis en garde hier les Etats membres qui ne respecteraient pas le plan de répartition européen des migrants, soulignant que ce serait «e début de la fin» pour l'Union européenne. La commission a présenté l'an dernier un plan de répartition de 160.000 migrants, notamment Syriens dans les différents pays membres. «Certains membres ne l'appliquent pas», a regretté M.Juncker lors d'un colloque à Paris, selon des médias. «C'est le début de la fin si la règle fixée, démocratiquement élaborée, n'est plus respectée par les Etats membres», a-t-il affirmé, visant tout particulièrement la Hongrie. «Si, à chaque fois qu'un Etat membre n'est pas d'accord avec une décision, il organise un référendum pour dire le contraire de ce que la règle du droit a dit (...), nous n'arriverons pas à gérer et à gouverner l'Union européenne», a-t-il encore dit. L'Union européenne «est fondée sur le droit», a souligné M.Juncker. «Voir que aujourd'hui certains Etats membres se distinguent par le fait qu'ils ne respectent plus la norme européenne m'attriste beaucoup». La Hongrie a organisé dimanche un référendum sur les réinstallations de réfugiés, qui a été invalidé en raison d'une forte abstention. Dans la foulée, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé mardi qu'il allait demander au parlement de voter l'interdiction des «réinstallations collectives» de migrants dans son pays. Les dirigeants européens ont régulièrement rappelé à Budapest que la répartition décidée en 2015 s'imposait à tous les Etats.