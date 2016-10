PUTSCH AVORTÉ EN TURQUIE Des diplomates turcs ont demandé l'asile à Berlin

Au moins trois diplomates turcs ont demandé l'asile en Allemagne après le coup d'Etat avorté du 15 juillet, ont rapporté samedi le quotidien Süddeutsche Zeitung et les chaînes de télévision NDR et WDR. Selon ces médias qui citent des sources gouvernementales, la Turquie a demandé le retrait des passeports diplomatiques de huit diplomates turcs en Allemagne, soupçonnés d'être des partisans du prédicateur Fethullah Gülen. Parmi eux, au moins trois, dont un attaché militaire, ont par la suite demandé l'asile. Les autorités turques ont lancé une vaste purge dans l'armée et la fonction publique après le putsch raté qui a été, selon elles, dirigé par ce prédicateur musulman exilé aux Etats-Unis, bête noire du président Recep Tayyip Erdogan. L'Office fédéral allemand pour les réfugiés et la migration (BAMF) ne s'est pas encore prononcé sur ces demandes d'asile, précise la Süddeutsche Zeitung, qui y voit un nouveau test pour des relations germano-turques fragilisées ces derniers mois par plusieurs disputes. Ankara a notamment interdit pendant des mois les visites de responsables allemands sur une base militaire de la Bundeswehr pour dénoncer une résolution de la chambre basse du parlement allemand reconnaissant le génocide des Arméniens par l'empire ottoman.