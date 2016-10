SELON LE CHEF DE LA DIPLOMATIE ALLEMANDE La période actuelle est "plus dangereuse" que la Guerre froide

La période actuelle est «plus dangereuse» que la Guerre froide, a déclaré hier le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier au quotidien Bild, au moment où les relations sont tendues entre les Etats-Unis et la Russie. «C'est une illusion de croire qu'il s'agit de l'ancienne Guerre froide. Les temps actuels sont différents, plus dangereux», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères au quotidien. «Le danger d'une confrontation militaire est considérable», a abondé l'ex-diplomate allemand Wolfgang Ischinger, qui a été médiateur de l'OSCE pour l'Ukraine, cité dans le même article. «Ce danger n'a jamais été aussi important depuis des décennies et la confiance entre l'Ouest et l'Est jamais aussi faible». Les Etats-Unis ont suspendu en début de semaine leurs pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu à Alep en Syrie. Les relations entre les deux grandes puissances n'ont cessé de se dégrader depuis l'échec de la trêve qu'elles avaient initiée en septembre et qui n'avait duré qu'une semaine.