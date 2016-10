SÉCURITÉ DANS LA CAPITALE ÉGYPTIENNE Le Caire critique une mise en garde américaine

L'Egypte a critiqué hier la mise en garde «incompréhensible» des Etats-Unis enjoignant ses ressortissants à éviter les musées et centres commerciaux du Caire ce week-end pour des raisons de «sécurité», estimant qu'une telle mesure était nuisible à l'économie du pays. Le texte, publié vendredi par l'ambassade américaine au Caire, a été cité par le Canada et l'Australie dans des messages d'avertissements à leurs voyageurs, et le ministère britannique des Affaires étrangères a par la suite copié la mise en garde. «L'ambassade américaine conseille fortement à ses ressortissants d'éviter les grands rassemblements et les espaces publics comme les salles de concert, de cinéma, les musées, les centres commerciaux et les installations sportives au Caire jusqu'à dimanche (aujourd'hui, Ndlr), à cause de possibles problèmes de sécurité», souligne le communiqué. Les responsables de l'ambassade américaine ont décliné tout commentaire et un responsable au sein du ministère égyptien de l'Intérieur a affirmé n'être au courant d'aucune menace. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abou Zeid a indiqué être «troublé» par ce texte. «Contactée pour mettre au clair les raisons de ce message de sécurité, l'ambassade américaine a nié toute raison spécifique ou menace sécuritaire ayant conduit à l'alerte», a-t-il dit vendredi soir dans un communiqué. Elle a juste expliqué qu'il s'agissait d'un message de routine pendant les longs week-ends, a ajouté M. Abou Zeid. L'ambassade sera fermé aujourd'hui - premier jour ouvrable de la semaine en Egypte - pour le «Colombus Day», la commémoration de l'arrivée du navigateur Christophe Colomb sur le continent américain. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déploré ces «alertes inutiles qui peuvent avoir un impact négatif, notamment sur le volet économique», a encore indiqué M. Abou Zeid. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, en juillet 2013, l'Egypte a connu une vague d'attentats meurtriers, visant principalement les forces de l'ordre. Les attentats, qui ont coûté la vie à des centaines de policiers et soldats, frappent principalement dans le nord de la péninsule du Sinaï, bastion de la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique (EI). L'EI a par ailleurs revendiqué un attentat à la bombe contre un avion de touristes russes après son décollage de Charm el-Cheikh, une station balnéaire du sud du Sinaï. Le drame avait fait 224 morts.