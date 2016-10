ALORS QUE LES COMBATS SE POURSUIVENT À ALEP L'ONU se penche sur deux propositions de trêve en Syrie

Le Conseil de sécurité (photo archives) devait trancher entre les propositions présentées, séparément, par la France et la Russie en vue d'un cessez-le-feu à Alep

Les combats faisaient rage hier entre l'armée arabe syrienne et les groupes rebelles au coeur d'Alep, le jour où devaient être discutés à l'ONU deux textes rivaux appelant à un cessez-le-feu dans la métropole meurtrie.

Une des résolutions sera défendue par la France qui appelle à la fin des raids dans la deuxième ville de Syrie. L'autre le sera par la Russie qui réclame une cessation des hostilités sans évoquer ces bombardements. Deux semaines après le lancement par l'armée syrienne d'une offensive d'envergure avec l'appui aérien de Moscou pour reprendre la partie rebelle d'Alep qui lui échappe depuis 2012, l'armée arabe syrienne continuait de gagner du terrain sur les insurgés sur trois axes. «La bataille se déroule au centre, notamment dans le quartier de Boustane al-Bacha où l'armée avance, dans le sud, à Cheikh Saïd, et à la périphérie nord, où l'armée syrienne a pris le quartier d'Ouwayja», selon l'OSDH (basé en Grande-Bretagne). Les combats et les bombardements, dont des raids aériens, n'ont pas cessé de la nuit, a rapporté par ailleurs un correspondant de l'AFP dans la partie rebelle. Alep est le principal enjeu du conflit qui ravage la Syrie depuis cinq, faisant plus de 300 000 morts et provoquant la pire tragédie humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La partie Est de la ville a été ravagée par des bombardements d'une extrême violence qui ont tué des centaines de personnes et détruit des infrastructures civiles. Les chefs de la diplomatie américaine et française, John Kerry et Jean-Marc Ayrault, ont dénoncé vendredi à Washington des «crimes de guerre» perpétrés, selon eux, contre des hôpitaux et des écoles à Alep, où 250.000 habitants sont assiégés depuis pratiquement plus de deux mois. M. Kerry a notamment dénoncé «une stratégie ciblée pour terroriser les civils et quiconque se met en travers de leurs objectifs militaires», en allusion à Damas et à Moscou. A l'ONU, le texte russe, consulté par l'AFP vendredi, «réclame l'instauration immédiate d'une cessation des hostilités, notamment à Alep» et demande à toutes les parties de permettre l'accès à l'aide humanitaire. Mais l'ambassadeur britannique Matthew Rycroft a rejeté ce texte, estimant qu'il s'agissait d'une «manoeuvre» russe destinée à «cyniquement détourner l'attention de la nécessité d'arrêter les bombardements sur Alep». Le texte de Moscou a été présenté au Conseil peu après que la Russie eut prévenu qu'elle était prête à bloquer le texte de la France avec son droit de veto. «Je ne vois tout simplement pas comment nous pourrions laisser cette résolution passer», a déclaré à la presse Vitali Tchourkine, ambassadeur de Russie à l'ONU. Les membres du Conseil négocient depuis une semaine cet autre projet de résolution de Paris destiné à mettre un terme à l'intense bombardement de la ville assiégée d'Alep, à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et à arrêter tous les survols militaires de la ville. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a prévenu que le vote d'hier sera «un moment de vérité pour tous les membres du Conseil de sécurité (...) en particulier pour nos partenaires russes», invoquant «une révolte de la conscience humaine». Jeudi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'était alarmé d'une destruction totale d'Alep-est d'ici janvier et avait montré du doigt la Russie. Il avait aussi proposé que les combattants de l'organisation jihadiste Front Fateh al-Cham (ex Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al Qaîda) quittent les quartiers de l'est d'Alep et que les armées syrienne et russe suspendent leurs bombardements après le départ des jihadistes. La Russie s'est dit «prête à soutenir» cette initiative si le Front Fateh al-Cham partait effectivement de la ville.