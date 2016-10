50E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU CHE Guevara à l'honneur en Bolivie en 2017

Le président bolivien Evo Morales a annoncé samedi soir qu'une série d'événements culturels se dérouleront en Bolivie l'an prochain pour commémorer les cinquante ans de la mort d'Ernesto Che Guevara, exécuté dans les montagnes boliviennes en 1967. «L'an prochain, il faudra organiser des activités à caractère folklorique, musical et culturel avec des oeuvres en hommage au Che, à la révolution cubaine, à ces grands soulèvements et rebellions contre le capitalisme, avec des poèmes pour le socialisme et le communisme», a déclaré M.Morales lors de l'inauguration d'un centre culturel à l'occasion des 49 ans de la mort du Che, grande figure révolutionnaire latino-américaine. M.Morales, l'un des chefs de file de la gauche sud-américaine, a également émis l'espoir que le président cubain Raul Castro puisse se rendre en Bolivie l'an prochain.