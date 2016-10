DIPLOMATIE Merkel en visite au Mali

La chancelière allemande Angela Merkel est partie hier pour le Mali, première étape d'une tournée africaine de trois jours centrée sur les questions de sécurité et les flux de migrants vers l'Europe. Au Mali, Mme Merkel rendra visite aux troupes allemandes participant à l'opération de l'ONU Minusma. Mme Merkel ira ensuite au Niger et en Ethiopie, où elle se rendra notamment au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba. En outre, la semaine prochaine, de retour à Berlin, elle recevra le président tchadien Idriss Deby et le président nigérian Muhammadu Buhari. «J'estime que nous devons nous intéresser beaucoup plus au destin de l'Afrique», a affirmé la chancelière dans un podcast vidéo diffusé samedi. «Le bien-être de l'Afrique va dans l'intérêt de l'Allemagne». La chancelière souhaite que l'UE et les pays d'Afrique du Nord signent des accords semblables à celui conclu avec la Turquie pour limiter les flux migratoires vers l'Europe.