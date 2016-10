VIOLENCES AUX ETATS-UNIS 2 policiers abattus en Californie

Deux agents de la police de Palm Springs ont été abattus samedi soir et un troisième a été blessé lors d'une intervention chez des particuliers, a annoncé la police de cette ville de l'Etat américain de Californie. La fusillade est survenue lorsque deux agents sont intervenus chez des particuliers sur demande d'une femme qui se plaignait du tapage causé par son fils adulte, a expliqué Bryan Reyes, le chef de la police, à la presse. «L'homme a refusé d'ouvrir la porte et menacé de tirer sur les agents à travers les portes fermées», a-t-il poursuivi. Dix minutes après leur arrivée, les agents ont appelé des renforts et indiqué que l'homme avait mis sa menace à exécution. «Il s'agissait de simples troubles domestiques et (le tireur) a choisi d'ouvrir le feu», a ajouté M. Reyes. Trois agents ont été blessés dans la fusillade et transportés vers un hôpital où deux d'entre eux sont morts.