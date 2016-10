WASHINGTON MENACE DE REVOIR SA COOPÉRATION SÉCURITAIRE AVEC L'ARABIE SAOUDITE Les frappes de la coalition font 140 morts au Yémen

Bain de sang samedi soir, lors d'un bombardement sur un rassemblement à Sanaa. L'Arabie saoudite de nouveau sur la sellette

Le bombardement de la soirée de samedi est le plus meurtrier et le plus dénoncé par la communauté internationale depuis le début du conflit et des frappes de la coalition conduite par l'Arabie saoudite.

Les Etats-Unis ont annoncé «un examen immédiat» de leur soutien à la coalition chapeauté par le royaume d'Arabie saoudite, accusé par les rebelles Houthis d'avoir sciemment bombardé la foule et semble-t-il, ciblé le ministre de l'Intérieur yéménite proche des Houthis lors des funérailles de son père dans le sud de la capitale Sanaa.«La coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite n'est pas un chèque en blanc», a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.«Nous avons débuté un examen immédiat de notre soutien, déjà fortement réduit, à la coalition emmenée par l'Arabie saoudite» au Yémen, a-t-il affirmé. La coalition emmenée par Riyadh a nié en premier lieu toute implication dans les bombardements qui ont fait 140 morts et 525 blessés samedi, lors d'une veillée funèbre dans le sud de la capitale yéménite, selon la presse. Afin de prouver sa «bonne foi», la coalition s'est dite prête à associer les Etats-Unis à une enquête «immédiate» sur ces raids. Rassemblées pour veiller le corps du père du ministre de l'Intérieur proche des Houthis, Djalal al Roueïchane, mort de causes naturelles, les victimes ont été ciblées par les avions de la coalition, avait indiqué à la presse Ghazi Ismaïl, ministre de la Santé par intérim. Le bombardement le plus meurtrier et le plus dénoncé par la communauté internationale depuis le début du conflit et des frappes de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite pour stopper la progression des Houthis armés et surtout remettre en selle le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. Cette attaque a été, entre autre, dénoncée par Washington, Téhéran, la Croix-Rouge et le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Yémen. «Profondément troublés», les Etats-Unis, indéfectibles alliés de Riyadh, ont annoncé le réexamen de leur soutien à la coalition. L'objectif de la coalition est de rétablir l'autorité du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale sur l'ensemble du pays, en partie contrôlé par les rebelles Houthis (chiites), qui se sont emparés de Sanaa il y a deux ans, ne cessent de rappeler la communauté internationale. Depuis le début du conflit en mars 2015, des centaines de civils ont été des victimes collatérales de raids aériens attribués à la coalition sous commandement saoudien. L'Iran «a condamné fermement les frappes» saoudiennes, les qualifiant de «crime épouvantable contre l'humanité», a insisté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi. Le CICR (Comité international de la Croix-Rouge s'est dit, dans un communiqué, «horrifié» par ces nouvelles pertes «monstrueuses» de vies civiles. Robert Mardini, son directeur pour le Moyen-Orient, a indiqué que le CICR faisait son possible pour apporter des secours aux civiles. Le coordinateur humanitaire de l'ONU au Yémen, Jamie McGoldrick, a pour sa part affirmé que «la communauté humanitaire du Yémen est choquée et scandalisée par les raids aériens qui ont visé une salle publique où des milliers de personnes participaient à une cérémonie funéraire». Ces personnes étaient venues présenter leurs condoléances pour la mort du père du «ministre de l'Intérieur» proche des Houthis, Jalal al-Rouichène. Le maire de la capitale Sanaa, Abdel Qader Hilal, figure parmi les morts, a indiqué Al-Masirah, la chaîne TV contrôlée par les Houthis. Il n'est pas exclu que d'autres hauts responsables rebelles aient été tués samedi, selon la même source. «Un avion a tiré un missile contre la salle, et quelques minutes après, un deuxième appareil a bombardé le site», a indiqué un témoin, qui s'est identifié par son prénom, Moujahid, cité par les médias. Le général Jalal al-Rouichène, qui avait été nommé ministre de l'Intérieur par le président Abd Rabbo Mansour Hadi, est resté en poste après la prise de contrôle par les rebelles de la capitale Sanaa en septembre 2014. L'attaque «ne restera pas impunie», a prévenu le «Conseil politique suprême», mis en place récemment par les Houthis et leurs soutiens, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Il a appelé ses partisans à «user de tous les moyens pour répondre à ce crime». Le gouvernement yéménite, qui avait dû fuir le pays en février 2015, tente actuellement de regagner le terrain perdu, avec l'appui de la coalition. Il a renforcé ses positions dans le sud, mais peine à reconquérir les régions du nord. Des tentatives de favoriser un règlement politique ont échoué en août dernier lors de pourparlers de paix inter-yéménites sous l'égide de l'ONU au Koweït. Vendredi, le médiateur de l'ONU Ismaïl Ould Cheikh Ahmed avait évoqué la possibilité d'instaurer une trêve de 72 heures, mais c'était avant le carnage de Sanaa.



Manifestation anti-saoudienne après le carnage de Sanaa

Des milliers de Yéménites ont manifesté hier à Sanaa non loin des bureaux de l'ONU pour dénoncer l'Arabie saoudite à la suite du «mas-sacre» perpétré la veille dans la capitale qui a été la cible de bombardements de la coalition menée par Riyadh, ont rapporté les médias. «Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour le Yémen», a répété la foule rassemblée sur une place publique jouxtant les bureaux de l'ONU à Sanaa, selon les médias. Baptisé «Volcan de la colère», le rassemblement a été organisé à l'initiative des rebelles houthis qui contrôlent la capitale yéménite, au lendemain de raids aériens de la coalition contre une cérémonie funéraire ayant fait, selon l'ONU, plus de 140 morts et 525 blessés. «Après ce massacre, nous sommes plus déterminés à affronter les agresseurs», a martelé un haut responsable des Houthis, Mohamed Ali al-Houthi, en haranguant la foule, selon les agences. «Ouvrez les fronts (de guerre) avec l'ennemi saoudien!», «Ouvrez les centres de formation (militaire)!», a-t-il lancé, selon les témoignages recueillis par l'AFP. D'autres orateurs se sont relayés pour dénoncer non seulement l'Arabie saoudite, mais aussi les Etats-Unis, alliés de Riyadh.La coalition, qui est intervenue au Yémen en mars 2015, a été accusée par des organisations de défense des droits de l'homme de commettre régulièrement des «bavures» en touchant des secteurs civils dans ses raids.