EN DÉPIT DE DÉSACCORDS SUR LA SYRIE Poutine en Turquie pour parler énergie

M. Poutine devait s'entretenir avec M. Erdogan dans un palais d'Istanbul, en marge du Congrès mondial de l'énergie auquel les deux dirigeants participent.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé hier à Istanbul pour participer à un sommet sur l'énergie et rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, scellant leur réconciliation en dépit des désaccords sur la Syrie. Après plusieurs mois marqués par un échange d'accusations acrimonieuses entre MM.Poutine et Erdogan après la destruction par l'aviation turque d'un chasseur russe au dessus de la frontière syro-turque en novembre 2015, les deux dirigeants semblent déterminés à tourner la page. Leur entretien, hier, sera le troisième depuis que Moscou et Ankara ont décidé fin juin de normaliser leurs relations mais le premier en Turquie. Ils entendent réaffirmer leur engagement de mener à bien le projet de gazoduc russo-turc TurkStream, qui doit acheminer le gaz russe vers l'Europe en passant par la mer Noire, ainsi que pour la construction par Moscou de la première centrale nucléaire turque. En représailles à la destruction de son bombardier, la Russie avait imposé une série de sanctions économiques contre la Turquie, dont l'interdiction de vols charters vers le pays. Cette mesure s'était traduite par un effondrement de 83% du nombre des touristes russes en Turquie en un an, selon des chiffres officiels turcs. En dépit de leur récent rapprochement, Moscou et Ankara sont toujours fermement opposés sur le dossier syrien: le premier est un allié clef de Damas, alors que le second appuie la rébellion qui veut le régime du pouvoir. Mais les deux parties semblent avoir mis cette question sous le tapis pour se concentrer sur les domaines de potentielle coopération, notamment l'énergie. Signe de ce pragmatisme, la Turquie et la Russie ambitionnent de renforcer leurs échanges économiques pour les porter à 100 milliards de dollars par an. «Le processus de guérison a commencé, chacun laissant derrière lui le souvenir aigre des 10 derniers mois écoulés pour se concentrer sur certains domaines, comme l'énergie, où les deux pays ont un intérêt mutuel à coopérer», a expliqué, cité par l'AFP, Andrew Neff, analyste chez IHS Energy. Pour l'expert, la Turquie adresse aussi à l'Occident, à travers ce rapprochement, un message montrant qu'elle peut encore «suivre sa propre voie», alors que M.Erdogan a exprimé le sentiment qu'il avait été peu soutenu par ses partenaires européens et américains après le putsch avorté de la mi-juillet. Le gazoduc TurkStream doit permettre d'acheminer de la Russie vers l'Europe 31,5 milliards de mètres cubes de gaz par an, et limiter le recours de Moscou à l'Ukraine. Ce projet stratégique avait été dévoilé fin 2014 en même temps que l'abandon, en pleine crise ukrainienne, du projet South Stream par la mer Noire, bloqué par l'Union européenne. Malgré l'ambition affichée, les analystes restent sceptiques quant à la rentabilité du projet et sa réalisation, la construction du gazoduc n'ayant toujours pas commencé. «TurkStream est plus un rêve qu'un vrai gazoduc, et malgré la reprise des relations politiques et commerciales, on est encore sur la ligne de départ», souligne M.Neff, relevant par ailleurs que l'objectif initial d'assurer les premiers approvisionnements en 2017 semble «trop optimiste» à ce stade. Seule avancée possible entre les deux pays: la reprise par les Russes du chantier de la première centrale nucléaire turque à Akkuyu (sud du pays). Cette centrale dont le coût a été estimé à près de 18 milliards d'euros, est voulue par M.Erdogan qui souhaite basculer la Turquie, pays pauvre en hydrocarbures, vers davantage d'autonomie énergétique. Le Congrès mondial de l'énergie a démarré dans la matinée avec un discours du ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh, qui a estimé que la tendance actuelle à la hausse des cours de brut pourrait être maintenue et qu'un baril à 60 dollars était envisageable d'ici la fin de l'année.