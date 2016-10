PRIMAIRE À DROITE EN FRANCE Sarkozy a six semaines pour remonter dans les sondages

Six semaines seulement restent à l'ancien président, Nicolas Sarkozy, pour remonter dans les sondages, toujours favorables à son rival Alain Juppé, afin de figurer dans le premier tour de la primaire à droite. Comme dans un combat de boxe où il faut toucher le premier son adversaire sinon on s'épuise, Nicolas Sarkozy ne veut laisser aucun espace à Alain Juppé qui, pour le moment évite les coups, même s'ils ne sont pas souvent trop directs. Si le premier, qui avait su séduire ses électeurs en 2007 avant de les décevoir, «droitise» de plus en plus son discours jusqu'à même flirter avec l'extrême droite, le second a choisi de ratisser à droite, au centre et même de lancer des appels du pied en direction des déçus de la gauche. Dans un sondage (Odoxa-Dentsu Consulting) réalisé pour France 2 et publié dimanche, Alain Juppé reste le grand favori avec 39% des intentions de vote au premier tour, alors que Nicolas Sarkozy a obtenu 31%, signale-t-on. Ce qui a fait dire à certains observateurs que pour l'ancien président «un échec, inimaginable dans son esprit, serait désastreux pour lui, car il ruinerait son petit capital d'ancien président de la République». Toutefois, la chasse est ouverte pour lui et il s'adonne à un exercice, qu'il domine d'ailleurs, en ciblant une thématique qui ne laisse pas les Français (que beaucoup qualifient de population de droite) indifférents, notamment l'immigration, l'islam, la lutte contre le terrorisme mais point sur le chômage et la relance économique. A travers son discours, notamment ces derniers jours, il se propose comme le défenseur de la cause du peuple français, en sa qualité de «porte-parole de la majorité silencieuse» mais, dit-on, «il a beaucoup frappé dans le vide». Moins agité que son adversaire, l'autre candidat à la primaire de la droite se veut rassurant, se montrant à l'aise dans les débats et dégage une impression que pour ce septuagénaire, «il n'a rien à perdre mais tout à gagner», selon des observateurs. Dans les milieux médiatiques, on avance même que Sarkozy «paraît plombé par les répliques d'un quinquennat trop proche» et ses affaires de justice, alors que Juppé a eu largement le temps de s'affranchir de cette période où il était trop «droit dans ses bottes», de la grande colère populaire de 1995 et même de la condamnation de 2004. Ce qui est «certain» de l'avis des observateurs politiques, c'est que l'ancien président «ne se laissera pas battre sans combattre» et mettra, durant sa campagne, tous ses moyens pour y parvenir, pour peu qu'il ne soit pas rattrapé par les affaires de justice.