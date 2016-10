RISQUE D'ATTENTAT EN ALLEMAGNE La police annonce l'arrestation du fugitif syrien

La police allemande a annoncé hier matin l'arrestation du jeune fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat, à l'issue d'une chasse à l'homme de grande ampleur à travers tout le pays. «Nous avons réussi, nous sommes vraiment ravis: l'homme soupçonné de terrorisme (Jaber) Albakr a été arrêté pendant la nuit à Leipzig», en Saxe, a déclaré la police sur Twitter. D'après le site Spiegel Online, la police a appris qu'il se trouvait à Leipzig et l'a arrêté dans l'appartement occupé par deux Syriens, auprès desquels Albakr avait cherché de l'aide. Les autorités allemandes avaient lancé une chasse à l'homme de grande ampleur et renforcé les contrôles pour tenter de retrouver le jeune homme de 22 ans qu'elles soupçonnent d'avoir voulu préparer un attentat. Samedi, la police avait découvert une importante quantité d'explosifs dans le logement qu'Albakr occupait à Chemnitz, une ville située à 260 km au sud de Berlin. Il leur avait échappé de peu. Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, le jeune homme était en contact via Internet avec le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh).