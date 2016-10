COLOMBIE-GUÉRILLA Négociations de paix avec l'ELN

Le gouvernement de Colombie et la guérilla de l'ELN ont annoncé lundi soir qu'elles entameraient le 27 octobre des négociations de paix, délocalisées dans la capitale de l'Equateur, Quito. «Les délégations du gouvernement et l'ELN (Armée de libération nationale) avons décidé d'installer le 27 octobre à Quito la table publique des conversations», selon un communiqué lu par les deux parties au siège du ministère vénézuélien des Affaires étrangères, à Caracas. A Bogota, le président colombien Juan Manuel Santos a aussitôt réagi en affirmant qu'avec l'ELN «ce sera une paix complète». A partir de cette date, les deux camps s'engagent à tout faire «pour créer un environnement favorable à la paix» La guérilla inspirée de la révolution cubaine, qui compte encore 1500 éléments contre environ 5.765 pour les Farc, avait entamé dès janvier 2014 des conversations secrètes avec les autorités colombiennes, peut-être encouragées par le dialogue mené publiquement à La Havane entre les Farc et le gouvernement, depuis novembre 2012.