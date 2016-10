GUERRE EN SYRIE "Les allégations britanniques contre la Russie sont inintelligibles"

Le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenko, a balayé d'un revers de la main la déclaration du secrétaire d'Etat à la Défense du Royaume-Uni Michael Fallon, selon laquelle la Russie est déterminée à prolonger la guerre civile en Syrie. «Le secrétaire d'Etat britannique à la Défense aurait dû s'intéresser à ce que le Royaume-Uni a pu entreprendre pour aider ce pays déchiré par la guerre, avant de faire des déclarations inintelligibles sur une prétendue responsabilité de la Russie dans la détérioration de la situation en Syrie», a noté Konashenkov. Michael Fallon avait déclaré auparavant dans une interview à BBC que «la Russie était déterminée à prolonger la guerre civile en Syrie». Konashenko a souligné, de son côté, que la Russie avait régulièrement procédé à la distribution d'aides alimentaires pour le peuple syrien. «Dîtes-moi M.Fallon, combien de zones d'habitations ont retrouvé une vie paisible grâce au soutien britannique? Combien de kilogrammes d'aide alimentaire, la Grande Bretagne a-t-elle livrés aux Syriens? Combien de mètres carrés votre pays a-t-il libéré de l'emprise des terroristes?», s'est interrogé le porte-parole du ministère de la Défense russe, dans un communiqué à la presse. Sur fond de crise syrienne, les Russes et Occidentaux ont à nouveau étalé leurs divergences à l'ONU, Moscou bloquant le texte français qui exigeait la cessation des bombardements à Alep, tandis que les Occidentaux rejetaient une contre-proposition russe. La Russie a, comme elle l'avait annoncé, mis son veto à un texte présenté par la France qui appelait à une cessation immédiate des bombardements sur la deuxième ville de Syrie. Alep est un des principaux enjeux du conflit syrien qui a fait plus de 300 000 morts depuis 2011 et a provoqué la pire tragédie humanitaire depuis la Seconde guerre mondiale.