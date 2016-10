LE SOMMANT DE «RESTER À SA PLACE» Erdogan s'en prend au Premier ministre irakien

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est violemment pris hier au Premier ministre irakien Haidar al-Abadi, le sommant de «rester à sa place» après ses critiques contre la présence militaire turque en Irak. «Il m'insulte personnellement. Tu n'es pas mon interlocuteur, tu n'es pas à mon niveau», a pesté M. Erdogan lors d'une intervention à Istanbul retransmise à la télévision. «Peu nous importe que tu cries depuis l'Irak, nous continuerons à faire ce que nous pensons devoir faire», a-t-il ajouté. «C'est qui le Premier ministre irakien?», a lancé le leader turc avec ironie, enjoignant M.Abadi à «rester à (sa) place». Les relations entre la Turquie et l'Irak connaissent un excès de tension à l'approche d'une imminente offensive des forces irakiennes aidées par la coalition emmenée par Washington pour chasser les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) de Mossoul, leur fief irakien. La Turquie semble tenue à l'écart des préparatifs pour une telle offensive. Selon les médias turcs, quelque 2000 soldats turcs sont déployés en Irak, dont 500 sur la base de Bachiqa dans le nord du pays où ils entraînent des volontaires irakiens sunnites en vue d'une reconquête de Mossoul. Début octobre, les députés irakiens avaient appelé leur gouvernement à prendre des mesures de rétorsion contre Ankara après un vote du Parlement turc prolongeant le mandat qui autorise les troupes turques à intervenir en Irak et en Syrie, qualifiant de «force d'occupation» la présence militaire turque à Bachiqa. M. Abadi a lui aussi critiqué cette présence, disant même craindre que «l'aventure turque ne tourne en une guerre régionale». Ankara a aussi irrité Baghdad en exprimant des réserves sur une éventuelle participation à l'offensive de Mossoul de milices chiites ou de groupes armés kurdes hostiles à la Turquie. «L'armée de la République turque n'a pas de leçon à recevoir de vous», a renchéri M. Erdogan hier, répétant que son pays était prêt pour participer aux côtés de la coalition internationale anti-EI à l'offensive de Mossoul. Mossoul, dont la population actuelle atteint près d'un million d'habitants selon l'ONU, était un territoire ottoman pendant quatre siècles avant d'être rattaché à l'Irak après la Première Guerre mondiale et la chute de l'empire ottoman. Ankara estime avoir des droits historiques sur cette ville près de laquelle elle a installé une base à Bachiqa, au grand dam de Baghdad.